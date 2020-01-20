巴西製造商改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務，進而改變IT發展藍圖

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者和Salesforce合作夥伴。該公司今日宣佈，自從為其SAP應用程式改用Rimini Street的一流支援服務模式以來，巴西的兩家工業製造商Metalurgica Fallgatter和Continental Parafusos已改變各自的IT發展藍圖。兩家公司均利用節省的成本（從供應商支援轉換為Rimini Street支援而實現）來為其業務轉型提供資金。兩家公司改用第三方支援服務的決定均由各自的財務長(CFO)率先提出，並因此提高生產力和改善業務運作。

數位創新列入現代CFO的議程

如今的CFO逐漸採用強有力的創新方法來改善預算支出，以及改變其查看數位IT資產的方式。經由重新定義供應商關係並釋放新的、靈活的營運資金形式，CFO致力於幫助企業提高營收成長，降低營收成本，或兩者兼而有之。Metalurgica Fallgatter (Fallgatter)和Continental Parafusos (Continental)的CFO領導找出各自公司減少SAP應用程式維護支出的方式。兩家組織均瞄準第三方支援服務作為替代解決方案，並且因選擇Rimini Street而釋放出可觀的維護和支援服務成本，使他們能夠將注意力轉移到業務轉型計畫中。

Fallgatter是位於巴西舒埃里尼亞的金屬加工零件和設備公司，於2017年成為Rimini Street的客戶。為因應巴西的經濟危機和尋找其他方式來改善整個組織的支出，該公司的財務長Cristiane Holl領導改進他們的IT預算，並尋找減少其軟體維護支出的方法，而軟體維護支出則是最大的單項成本之一。盡職調查後，該公司選擇Rimini Street作為其SAP應用程式的支援服務提供者。

轉換至Rimini Street不僅節省了成本，而且改善了IT資源管理，因此Fallgatter能夠投資於更現代的CRM系統、更佳的稅務管理解決方案，以及用於人力資源和生產的新業務應用程式。Holl表示：「經由與Rimini Street合作來減少我們的應用程式維護支出，本公司能夠投資於其他重要的系統和應用程式來改善業務，並使我們的IT發展藍圖與核心業務目標相契合。現在，我們的ERP維護支出不再拖累我們的IT預算。」

因Rimini Street支援服務而提高營運效率

位於巴西聖保羅的汽車產業工業用扣件製造商Continental Parafusos的財務長Maria Augusta Martins還分析了改用Rimini Street回應超快的支援服務所帶來的財務益處。此外，她希望能夠確保不斷變化的支援服務不會影響其生產系統的可靠性和穩定性。與巴西的Rimini Street客戶深入討論後，Martins確信他們將託付給可靠的Rimini Street，並確保與不斷演進的技術標準的互通性和相容性。

此外，轉換至Rimini Street使Continental能夠提高製造效率和生產力，原因在於大量的內部資源得以釋放，以專注於更具策略性意義的業務計畫。Martins表示：「Rimini Street所提供服務的品質和敏捷性，使我們的IT團隊能夠專注於製造技術的創新，而不是日常的ERP維護。任何漏洞都可以迅速解決；Rimini Street還能預測潛在事件，並處理我們的法律法規更新，以確保我們遵循法規。」

Rimini Street拉美總經理Edenize Maron表示：「Fallgatter和Continental等公司展現出有魄力的財務主管評估供應商支援成本和模式，以協助解決財務挑戰並推動業務朝著更高的獲利性和營運效率邁進時，組織可體驗到的益處。Cristiane Holl和Maria Augusta等財務長都是領導人中的榜樣，他們已經注意到這一推動創新和變革的新機會。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並取得更好的業績。各行各業的2,000多家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com/，透過@riministreet在Twitter關注我們，並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟（包括有關永久禁制令的待決上訴）或政府調查或任何新訴訟的不利進展；與我們的訴訟有關的Oracle退款的最終金額和時機；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們流通在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅負、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括 Application Management Services、Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2019年8月8日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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