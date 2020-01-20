巴西制造商改由Rimini Street为其SAP应用程序提供支持服务，进而改变IT发展蓝图

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴。该公司今日宣布，自从为其SAP应用程序改用Rimini Street的一流支持服务模式以来，巴西的两家工业制造商Metalurgica Fallgatter和Continental Parafusos已改变各自的IT发展蓝图。两家公司均利用节省的成本（通过从供应商支持改换为Rimini Street支持而实现）来为其业务转型提供资金。两家公司改用第三方支持服务的决定均由各自的首席财务官(CFO)率先提出，并因此提高生产力和改善业务运营。

数字创新列入现代CFO的议程

如今的CFO逐渐采用强有力的创新方法来优化预算支出，以及改变其查看数字IT资产的方式。通过重新定义供应商关系并释放新的、灵活的营运资本形式，CFO致力于帮助企业提高营收增长，降低营收成本，或两者兼而有之。Metalurgica Fallgatter (Fallgatter)和Continental Parafusos (Continental)的CFO牵头找出各自公司减少SAP应用程序维护支出的方式。两家组织均瞄准第三方支持服务作为替代解决方案，并且通过选择Rimini Street，释放了可观的维护和支持服务成本，使他们能够将注意力转移到业务转型计划中。

Fallgatter是位于巴西舒埃里尼亚的金属加工部件和设备公司，于2017年成为Rimini Street的客户。为应对巴西的经济危机和寻找整个优化组织支出的其他方式，该公司的首席财务官Cristiane Holl带头改进他们的IT预算，并寻找减少其软件维护支出的方法，而软件维护支出则是最大的单项成本之一。尽职调查后，该公司选择了Rimini Street作为其SAP应用程序的支持服务提供商。

改换至Rimini Street不仅节省了成本，而且改善了IT资源管理，因此Fallgatter能够投资于更现代的CRM系统、更好的税收管理解决方案，以及用于人力资源和生产的新业务应用程序。Holl表示：“通过与Rimini Street合作来减少我们的应用程序维护支出，我们公司能够投资于其他重要的系统和应用程序来改善业务，并使我们的IT发展蓝图与核心业务目标相契合。现在，我们的ERP维护支出不再拖累我们的IT预算。”

依托Rimini Street支持服务提高运营效率

位于巴西圣保罗的汽车行业工业紧固件制造商Continental Parafusos的首席财务官Maria Augusta Martins还分析了改用Rimini Street响应超快的支持服务所带来的财务益处。此外，她希望能够确保不断变化的支持服务不会影响其生产系统的可靠性和稳定性。通过与巴西的Rimini Street客户进行深入交流，Martins确信他们将托付给可靠的Rimini Street，并确保与不断演进的技术标准的互操作性和兼容性。

此外，Continental已经能够通过改换至Rimini Street提高制造效率和生产力，原因在于大量的内部资源得以释放，以专注于更具战略意义的业务计划。Martins表示：“Rimini Street提供的服务的质量和敏捷性使我们的IT团队能够专注于制造技术的创新，而不是日常的ERP维护。任何漏洞都可以得到迅速解决；Rimini Street还能预测潜在事件，并处理我们的法律法规更新，以确保我们合规。”

Rimini Street拉美总经理Edenize Maron表示：“Fallgatter和Continental等公司展现了当有魄力的财务主管评估供应商支持成本和模式以帮助解决财务挑战，并推动其业务朝着更高的盈利性和运营效率迈进时，组织可体验到的益处。Cristiane Holl和Maria Augusta等首席财务官都是领导人中的榜样，他们已经注意到这一推动创新和变革的新机会。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。各行各业2,000多家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com/，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼（包括有关永久禁制令的待决上诉）或政府调查或任何新诉讼的不利进展；与我们的诉讼有关的Oracle退款的最终金额和时机；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们未发行的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用最近推出产品和服务的情况，包括 Application Management Services、Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2019年8月8日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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