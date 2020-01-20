瑞思邁推出首款通氣管上彎型全臉CPAP面罩AirFit F30i

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--瑞思邁(ResMed)(NYSE: RMD)(ASX: RMD)今天推出首款通氣管上彎型全臉CPAP面罩AirFit F30i，並因而擁有市面上最完整的全臉面罩陣容。

全臉CPAP用戶現在可以選擇通氣管上彎型連接或下彎型連接、小型鼻下式或傳統鼻上式襯墊、甚至記憶泡沫或矽膠襯墊。

AirFit F30i的通氣管上彎型設計使任意睡姿均更加自如。鼻子下方的襯墊有助於避免次日出現鼻樑紅印、酸痛和刺激。另外，快拆型彎頭便於用戶夜間從通氣管上快速拆除和重新接上面罩，而無需取下面罩。

一項直接比較研究顯示，就整體性能而言，四分之三的CPAP用戶愛用AirFit F30i，而非其競爭對手的通氣管上彎型全臉面罩。上述用戶喜歡AirFit F30i密封性的比例接近2比1，舒適性方面接近3比1。瑞思邁將AirFit F30i備受青睞歸功於對病患和HME提供者偏好的長年研發。

瑞思邁睡眠業務總裁Jim Hollingshead表示：「瑞思邁擁有適用於每位CPAP用戶的面罩。活躍的睡眠者需要全臉面罩，但又想要通氣管上彎型設計的靈活性，AirFit F30i為他們提供可靠的密封和舒適的鼻下貼合。AirFit F30i使我們全球領先的全臉面罩陣容更加完善，這些面罩旨在迎合病患和HME提供者的每項需求。」

AirFit F30i同時使瑞思邁的通氣管上彎型面罩「自由」類別更加完整，為每位CPAP用戶提供選擇。通氣管上彎型鼻罩AirFit N30i於2019年1月問世，通氣管上彎型鼻枕罩AirFit P30i於4月問世。

AirFit F30i目前已在美國、加拿大和多數歐洲國家發售，其他國家隨後發售。

關於瑞思邁

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