瑞思迈推出其首款通气管上弯型全脸CPAP面罩AirFit F30i

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--瑞思迈(ResMed)(NYSE: RMD)(ASX: RMD)今天推出其首款通气管上弯型全脸CPAP面罩AirFit F30i，并进而拥有市面上最完整的全脸面罩阵容。

全脸CPAP用户现在可以选择通气管上弯型连接或下弯型连接、紧凑鼻下式或传统鼻上式衬垫、甚至记忆泡沫或硅胶衬垫。

AirFit F30i的通气管上弯型设计使任意睡姿均更加自如。倚靠于鼻子下方的衬垫有助于防止次日出现鼻梁红印、酸痛和刺激。另外，快拆型弯头便于用户夜间从通气管上快速拆除和重新接上面罩，而无需取下面罩。

一项直接比较研究显示，就整体性能而言，四分之三的CPAP用户青睐AirFit F30i，而非其竞争对手的通气管上弯型全脸面罩。同样的上述用户青睐AirFit F30i的比例，在密封方面是接近2比1，舒适度方面接近3比1。瑞思迈将AirFit F30i备受青睐归功于对患者和HME提供者偏好的长年研发。

瑞思迈睡眠业务总裁Jim Hollingshead表示：“瑞思迈拥有适用于每位CPAP用户的面罩。活跃的睡眠者需要全脸面罩，但又想要通气管上弯型设计的灵活性，AirFit F30i向他们提供了可靠的密封和舒适的鼻下贴合。AirFit F30i完善了我们全球领先的全脸面罩阵容，这些面罩旨在满足患者和HME提供者的每项需求。”

AirFit F30i同时完善了瑞思迈的通气管上弯型面罩“自由”类别，向每位CPAP用户提供了一个选择。通气管上弯型鼻罩AirFit N30i于2019年1月问世，通气管上弯型鼻枕罩AirFit P30i于4月问世。

AirFit F30i目前已在美国、加拿大和多数欧洲国家发售，其他国家随后发售。

关于瑞思迈

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