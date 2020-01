ResMed présente l’AirFit F30i, son premier masque facial intégral de CPAP, doté d’une connexion au sommet de la tête

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD) a lancé aujourd’hui l’AirFit F30i, son premier masque facial intégral de CPAP, doté d’une connexion au sommet de la tête (masque « à tube par le haut »), qui vient parachever la gamme de masques faciaux intégraux, la plus complète qui existe sur le marché.

Les utilisateurs de masques faciaux intégraux de CPAP peuvent désormais choisir entre une connexion à tube par le haut, ou à tube par le bas, entre des coussinets compacts sous le nez, ou traditionnels au-dessus du nez, et même entre des coussinets en mousse à mémoire de forme ou en silicone.

La conception à tube par le haut de l’AirFit F30i facilite le sommeil dans n’importe quelle position. Le coussinet se place au-dessous du nez, ce qui permet d’éviter les marques rouges, les douleurs et les irritations du lendemain sur l’arête nasale. De plus, un coude à dégagement rapide permet à l’utilisateur d’enlever et de rattacher rapidement le masque de son tube pendant la nuit sans avoir à retirer le masque.

Dans une étude comparative directe, il apparaît que trois utilisateurs de CPAP sur quatre préfèrent l’AirFit F30i au masque facial intégral à tube par le haut, de son concurrent, jugeant meilleure sa performance globale. Parmi ces mêmes utilisateurs, deux contre un déclarent préférer l’étanchéité de l’AirFit F30i et trois contre un son confort. ResMed attribue la forte préférence en faveur de l’AirFit F30i à ses années de recherche et développement sur les préférences des patients et des fournisseurs d’équipements médicaux à domicile.

« ResMed est en mesure d’offrir le bon masque pour chaque utilisateur de CPAP », a déclaré Jim Hollingshead, président de l’activité Sommeil, de ResMed. « L’AirFit F30i offre une bonne étanchéité et un ajustement confortable sous le nez, pour les dormeurs actifs qui tout en ayant besoin d’un masque facial intégral recherchent la flexibilité d’une conception à tube par le haut. L’AirFit F30i complète notre gamme de masques faciaux intégraux, leader sur le marché mondial, et conçue de manière à répondre aux besoins des patients et des fournisseurs d’équipements médicaux à domicile. »

L’AirFit F30i complète également la catégorie « Freedom » (Liberté) de masques à tube vers le haut, de ResMed, offrant une option pour chaque utilisateur de CPAP. Le tube nasal vers le haut, de l’AirFit N30i est sorti en janvier 2019, tandis que le coussinet nasal du tube vers le haut, de l’AirFit P30i est arrivé en avril.

L’AirFit F30i est disponible dès maintenant aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays d’Europe. D’autres pays suivront.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD) (ASX : RMD), nous sommes les pionniers des solutions innovantes qui traitent les personnes et les maintiennent hors de l’hôpital, leur permettant de vivre en meilleure santé, une vie de meilleure qualité. Nos équipements médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 140 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com, et suivez @ResMed.

