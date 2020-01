ResMed apresenta AirFit F30i, sua primeira máscara CPAP de rosto inteiro com tubo para cima

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--A ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) lançou hoje o AirFit F30i, sua primeira máscara de CPAP de face completa com tubo para cima, completando o portfólio mais completo de máscaras de face no mercado.

Agora, os usuários da CPAP de rosto inteiro podem escolher entre uma conexão tubo para cima ou tubo abaixo, estilos de almofada compacta sob o nariz ou tradicional por cima do nariz e até espuma de memória versus almofada de silicone.

O design de tubo para cima do AirFit F30i facilita o sono em qualquer posição. A almofada repousa sob o nariz para ajudar a evitar marcas vermelhas, dor e irritação na ponte nasal no dia seguinte. Além disso, um cotovelo de liberação rápida permite que os usuários desconectem e recoloquem rapidamente a máscara do tubo à noite sem tirá-la.

Três em cada quatro usuários de CPAP preferem o AirFit F30i à máscara facial cheia de tubos de seu concorrente, por desempenho geral em um estudo de comparação direta. Esses mesmos usuários preferiram o selo AirFit F30i, quase 2 a 1 e conforto quase 3 a 1. A ResMed credita o forte favor do AirFit F30i a anos de pesquisa e desenvolvimento nas preferências de pacientes e fornecedores de HME.

"A ResMed tem a máscara certa para cada usuário de CPAP", disse Jim Hollingshead, presidente do setor de sono da ResMed. “A AirFit F30i fornece uma vedação confiável e um encaixe confortável sob o nariz para dorminhocos ativos que precisam de uma máscara facial completa, mas desejam a flexibilidade de um design de tubo para cima. A AirFit F30i completa nosso portfólio líder mundial de máscaras faciais projetadas para atender a todas às necessidades dos pacientes e dos fornecedores de HME.”

A ArFit F30i também completa a categoria "Liberdade" de máscaras de tubo da ResMed, oferecendo uma opção para todos os usuários de CPAP. O tubo nasal AirFit N30i foi lançado em janeiro de 2019 e o tubo nasal para cima AirFit P30i chegou em abril.

A AirFit F30i agora está disponível nos Estados Unidos, Canadá e maior parte da Europa, além de outros países que se seguirão.

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 140 países. Para saber mais, visite ResMed.com e siga @ResMed.

