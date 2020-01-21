SIAE MICROELETTRONICA幫助Ooredoo Algeria提供首批2Gbps回程鏈路

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--行動服務領導者Ooredoo選擇微波和毫米波無線電技術的領導廠商SIAE MICROELETTRONICA為其提供行動回程鏈路來增強其網路，以支援阿爾及利亞的流量成長。

為了滿足對新的存取技術不斷成長的傳輸要求和該地區日益成長的資料需求，Ooredoo Algeria正透過提高整個網路的容量來對其基礎架構進行現代化改造。在此專業領域，Ooredoo選擇部署SIAE MICROELETTRONICA 多頻寬鏈路，實現了類似光纖的multi-gigabit容量。多頻寬鏈路是80GHz頻寬和標準頻寬的結合，可為給定鏈路提供高容量和更遠的傳輸距離。SIAE MICROELETTRONICA已經在該國五個地區中的三個地區提供了連接服務。

SIAE MICROELETTRONICA在Blida和Boumerdes省的前兩個多頻寬鏈路已經投入服務，提供2Gb/s或更高的速率和5公里的傳輸距離。

Ooredoo Algeria傳輸工程負責人Abdelkrim Melab表示：「該多頻寬鏈路是Ooredoo Algeria首次實作該技術，它讓我們的基礎架構處於技術的最尖端。我們網路中每項技術提升的目標都是為了改善服務品質，以提高使用者體驗，SIAE MICROELETTRONICA的技術幫助我們實現了這一目標。」

SIAE MICROELETTRONICA非洲銷售主管Nicola Bonzanino表示：「該專案鞏固了我們作為Ooredoo Algeria策略技術供應商的地位，補充了我們現有的高容量、緊湊型、節點式模組化微波組態的部署。我們很高興支援Ooredoo滿足他們的業務目標。」

關於SIAE MICROELETTRONICA

無線通訊技術領域領導者SIAE MICROELETTRONICA致力於為營運商提供先進的微波和毫米波傳輸、服務和設計解決方案。SIAE MICROELETTRONICA設計和生產其專有的射頻元件，公司配有內部射頻實驗室、無塵室設施，並透過其最新一代SMT智慧製造4.0設施完成產品裝配。更多資訊請造訪：http://www.siaemic.com

關於OOREDOO ALGERIA

Ooredoo Algeria是Ooredoo Telecommunications Group的阿爾及利亞子公司，自2004年8月開始在阿爾及利亞營運，為企業和個人提供3G和4G行動服務。截至2018年12月31日，Ooredoo Algeria營業額達到883億丹麥克朗，擁有超過1,380萬用戶。Ooredoo Algeria是唯一一家在阿爾及利亞48個省提供4G服務的行動營運商。

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