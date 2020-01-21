SIAE MICROELETTRONICA帮助Ooredoo Algeria提供首批2Gbps回程链路

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--移动服务领导者Ooredoo选择微波和毫米波无线电技术的领先供应商SIAE MICROELETTRONICA为其提供移动回程链路来增强其网络，以支持阿尔及利亚的流量增长。

为了满足对新的访问技术不断增长的传输要求和该地区日益增长的数据需求，Ooredoo Algeria正通过提高整个网络的容量来对其基础架构进行现代化改造。在此专业领域，Ooredoo选择部署SIAE MICROELETTRONICA 多频带链路，实现了类似光纤的千兆位容量。多频带链路是80GHz频带和标准频带的结合，可为给定链路提供高容量和更远的传输距离。SIAE MICROELETTRONICA已经在该国五个地区中的三个地区提供了连接服务。

SIAE MICROELETTRONICA在Blida和Boumerdes省的前两个多频带链路已经投入服务，提供2Gb/s或更高的速率和5公里的传输距离。

Ooredoo Algeria传输工程负责人Abdelkrim Melab表示：“该多频段链路是Ooredoo Algeria首次实施该技术，它让我们的基础设施处于技术的最前沿。我们网络中每项技术提升的目标都是为了改善服务质量，以提高用户体验，SIAE MICROELETTRONICA的技术帮助我们实现了这一目标。”

SIAE MICROELETTRONICA非洲销售主管Nicola Bonzanino表示：“该项目巩固了我们作为Ooredoo Algeria战略技术供应商的地位，补充了我们现有的高容量、紧凑型、节点式模块化微波配置的部署。我们很高兴支持Ooredoo满足他们的业务目标”

关于SIAE MICROELETTRONICA

无线通信技术领域领导者SIAE MICROELETTRONICA致力于为运营商提供先进的微波和毫米波传输、服务和设计解决方案。SIAE MICROELETTRONICA设计和生产其专有的射频元件，公司配有内部射频实验室、无尘室设施，并通过其最新一代SMT智能制造4.0设施完成产品装配。更多信息请访问：http://www.siaemic.com

关于OOREDOO ALGERIA

Ooredoo Algeria是Ooredoo Telecommunications Group的阿尔及利亚子公司，自2004年8月开始在阿尔及利亚运营，为企业和个人提供3G和4G移动服务。截至2018年12月31日，Ooredoo Algeria营业额达到883亿丹麦克朗，拥有超过1,380万用户。Ooredoo Algeria是唯一一家在阿尔及利亚48个省提供4G服务的移动运营商。

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