傳奇街頭潮流設計師Jeff Staple與鬥陣特攻聯賽合作，打造前所未有的電競套裝

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--鬥陣特攻聯賽(The Overwatch League™)今天宣佈，與設計師、街頭服飾潮流大師Jeff Staple進行前所未有的合作，重新構思、設計和創造真正的電競選手套裝。新套裝根據鬥陣特攻聯賽選手的回饋意見而設計，呈現出有別於傳統運動和電競的獨特外觀和感受， 套裝擁有高級的面料、出色的圖案應用、舒適度可調節的全新側邊襠片，以及貼身剪裁和縫紉手法，提升了品質和比賽時的耐穿性。在即將於2月8日展開的2020年賽季，所有20支鬥陣特攻聯賽戰隊都將擁有自己獨一無二的主客場套裝。

在整個設計過程中，Staple與鬥陣特攻聯賽的選手們合作，確保在保留Staple代表性美學特點的同時，打造出兼具舒適性和功能性的戰衣套裝。新套裝採用高級的針點網孔面料，打造輕盈、會呼吸的運動衫，可平衡和調節選手的體溫，從而帶來最佳的舒適感。全套套裝將包括為聯賽20支戰隊的每一支隊伍設計的短袖運動衫、長袖運動衫、夾克、壓縮袖套、帽子和毛線帽。

動視暴雪電競(Activision Blizzard Esports)行銷長Daniel Cherry表示：「此次前所未有的合作充分顯示電競正朝向真正的生活時尚演變。這不僅對鬥陣特攻聯賽和我們的粉絲來說是好消息，同時也有利於整個電競產業。能夠與我們的好朋友、街頭服飾潮流大師Jeff Staple就這些戰隊套裝展開合作，我們感到非常高興。在這些服飾所包含的精心設計的元素中，能夠看到和感受到我們的選手與Jeff合作的心血。我們迫不及待地想要看到這些服飾成為這個賽季舉行鬥陣特攻聯賽的每一座城市街道上的亮麗風景線。」

Staple表示：「我已經留心電競很多年了，也是鬥陣特攻聯賽偉大成就的忠實粉絲，因此當他們請我為他們設計新套裝時，我萬分激動。能夠將電子競技和街頭潮流中最美好的部分結合在一起，創造出一些完全獨一無二、開創性的東西，真是千載難逢的機會。這些套裝不僅僅是為選手們量身裁製，它們在競技場外也會展現迷人的魅力。」

Staple從事這一行業已有二十餘年，與設計、生活時尚和娛樂領域的眾多頂尖品牌都曾合作過。Staple的「鴿子」已經成為世界家喻戶曉的標誌，他獨特的風格將為各個戰隊品牌帶來新的亮點。

1月28日起，粉絲們可在shop.overwatchleague.com上預訂新款OWL X STAPLE運動衫。

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關於鬥陣特攻聯賽(Overwatch League™)

鬥陣特攻聯賽是首個以城市戰隊為競技主體的大型全球職業電競聯賽，戰隊來自亞洲、歐洲和北美。《鬥陣特攻》(Overwatch®)由動視暴雪(Activision Blizzard, Nasdaq: ATVI)旗下全球備受好評的發行商暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)打造，過去15年來，其代表性的系列產品為職業電競的發展奠定基礎，並不斷突破界限。暴雪有22款遊戲作品先後名列排行榜首[1],《鬥陣特攻》是其中最新的成員，它是完全針對網路競技而設的遊戲，擁有令人印象深刻的人物和快節奏的動作設計，為玩家與觀眾帶來最引人入勝的遊戲和觀賞體驗。如欲瞭解更多有關鬥陣特攻聯賽的資訊，請造訪www.overwatchleague.com。

[1]銷售量和/或下載量，根據內部公司記錄和重要分銷商報告。

關於暴雪娛樂股份有限公司(Blizzard Entertainment, Inc.)

暴雪娛樂股份有限公司(https://www.blizzard.com)是動視暴雪(NASDAQ: ATVI)旗下部門，是首屈一指的娛樂軟體開發商和發行商，以打造出一些業界最受好評的遊戲而著稱，擁有《魔獸世界》(World of Warcraft®)、《爐石戰記》(Hearthstone®)、《鬥陣特攻》、《魔獸爭霸》(Warcraft®)、《星海爭霸》(StarCraft®)和《暗黑破壞神》(Diablo®)系列產品，以及多重系列產品《暴雪英霸》(Heroes of the Storm®)等風靡一時的熱門遊戲。暴雪娛樂取得輝煌的成績，包括22款遊戲作品先後名列排行榜首*，以及多次榮獲年度最佳遊戲獎項。該公司的線上遊戲服務Blizzard Battle.net®是全球最大的線上遊戲服務之一，擁有數百萬活躍玩家。

*銷售量和/或下載量，根據內部公司記錄和重要分銷商報告。

關於動視暴雪電競

動視暴雪電競(ABE)負責動視暴雪旗下職業遊戲財產的開發、經營和商業化，包括鬥陣特攻聯賽、《決勝時刻》聯賽(Call of Duty® League™)、《決勝時刻》挑戰賽(Call of Duty Challengers™)、《爐石戰記》大師賽(Hearthstone® Masters)、《星海爭霸II》(StarCraft® II)電競、《魔獸爭霸III：重製版》(Warcraft® III: Reforged™)，以及《魔獸世界》競技場世界錦標賽(World of Warcraft® Arena World Championship)和傳奇鑰石地下城全球錦標賽(Mythic Dungeon International)等等。ABE還經營學院電子競技的領導者Tespa。ABE的理想是成為全球競技娛樂領域最具創新性、最具可擴充性和最具價值的開發商。

OVERWATCH、OVERWATCH LEAGUE和OVERWATCH LEAGUE標誌是暴雪娛樂股份有限公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他名稱為其各自持有者的商標。

關於前瞻性陳述的警戒性聲明：本新聞稿中涉及鬥陣特攻聯賽與未來相關之預期、計畫、打算或策略的資訊，包括有關與Jeff Staple的合作以及鬥陣特攻聯賽2020賽季日期的陳述，均為前瞻性陳述，並非實際發生的情況且涉及許多風險和不確定性。可能造成鬥陣特攻聯賽未來實際結果與本新聞稿中前瞻性陳述所表述的結果大相逕庭的因素包括預料之外的產品延遲，以及其他在動視暴雪最新Form 10-K年報及任何後續Form 10-Q季報風險因素部分所指出的因素。本新聞稿中的前瞻性陳述是根據截至本新聞稿發稿日鬥陣特攻聯賽和動視暴雪擁有的資訊做出的，鬥陣特攻聯賽和動視暴雪均不承擔更新此等前瞻性陳述的任何義務。在當時認為是正確的前瞻性陳述可能最終證實是錯誤的。這些陳述並不保證鬥陣特攻聯賽或動視暴雪未來的表現，且受風險、不確定性及其他因素的影響，其中一些因素不在控制範圍之內，且可能造成實際結果與當前預期產生重大出入。

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