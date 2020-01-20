传奇街头潮流设计师Jeff Staple携手守望先锋联赛，打造前所未有的电竞套装

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--守望先锋联赛(The Overwatch League™)今天宣布，与设计师、街头服饰潮流大师Jeff Staple开展前所未有的合作，重新构思、设计和创造真正的电竞选手套装。新套装根据守望先锋联赛选手的反馈设计，呈现出有别于传统运动和电竞的独特外观和感受， 套装拥有升级面料、出色的图案应用、舒适度可调节的全新侧围，以及贴身剪裁和缝纫手法，提升了品质和比赛时的耐穿性。在即将于2月8日开启的2020赛季，所有20支守望先锋联赛战队都将拥有自己独一无二的主客场套装。

在整个设计过程中，Staple与守望先锋联赛的选手们合作，确保在保留Staple标志性美学特点的同时打造出兼具舒适性和功能性的战衣套装。新套装采用升级针点网孔面料，打造轻盈、会呼吸的运动衫，可平衡和调节选手的体温，从而带来最佳的舒适感。全套套装将包括为联赛20支战队的每一支队伍设计的一件短袖运动衫、一件长袖运动衫、一件夹克、压缩袖套、帽子和毛线帽。

动视暴雪电竞(Activision Blizzard Esports)首席营销官Daniel Cherry表示：“ 此次前所未有的合作有力地表明，电竞正朝着一种真正的生活方式演变。这不仅对守望先锋联赛和我们的粉丝来说是一个好消息，同时也利及整个电竞行业。能够与我们的好朋友、街头服饰潮流大师Jeff Staple在这些战队套装中开展合作，我们感到非常高兴。在这些服饰所包含的精心设计的元素中，能够看到和感受到我们选手们与Jeff合作的心血。我们迫不及待地想要看到这些服饰将成为这个赛季在我们守望先锋联赛举行的每一座城市街道上亮丽的风景线。”

Staple表示：“ 我已经留心电竞很多年了，也是守望先锋联赛伟大成就的忠实粉丝，因此当他们请我为他们设计新套装时，我万分激动。能够将电子竞技和街头潮流中最美好的部分结合在一起，创造出一些完全独一无二、开创性的东西，真是千载难逢的机会。这些套装不仅仅是为选手们量身定制的，同时它们在竞技场外也会展现迷人的魅力。”

Staple涉足这一行业已有二十余年，与设计、生活方式和娱乐领域的众多顶尖品牌都有过合作。Staple的“鸽子”已经成为世界家喻户晓的标志，他独特的风格将为各个战队品牌带来新的亮点。

1月28日起，粉丝们可在shop.overwatchleague.com上预订新款OWL X STAPLE运动衫。

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关于守望先锋联赛(Overwatch League™)

守望先锋联赛是首个以城市战队为竞技主体的大型全球职业电竞联赛，战队来自亚洲、欧洲和北美。《守望先锋》(Overwatch®)由动视暴雪(Activision Blizzard, Nasdaq: ATVI)旗下全球备受好评的发行商暴雪娱乐(Blizzard Entertainment)打造，过去15年来，其标志性的特许经营产品为职业电竞的发展奠定了基础，并不断突破界限。暴雪有22款游戏作品先后名列排行榜首[1],《守望先锋》是其中最新的成员，它是一款完全针对网络竞技而设的游戏，拥有令人印象深刻的人物和快节奏的动作设计，为玩家与观众带来最引人入胜的游戏和观赏体验。如需了解更多有关守望先锋联赛的信息，请访问www.overwatchleague.com。

[1]销量和/或下载量，根据内部公司记录和重要分销商报告。

关于暴雪娱乐股份有限公司(Blizzard Entertainment, Inc.)

暴雪娱乐股份有限公司(https://www.blizzard.com)是动视暴雪(NASDAQ: ATVI)旗下部门，是首屈一指的娱乐软件开发商和发行商，以打造了一些业界最受好评的游戏而著称，拥有《魔兽世界》(World of Warcraft®)、《炉石传说》(Hearthstone®)、《守望先锋》、《魔兽争霸》(Warcraft®)、《星际争霸》(StarCraft®)和《暗黑破坏神》(Diablo®)特许专营产品，以及多重特许经营产品《风暴英雄》(Heroes of the Storm®)等风靡一时的热门游戏。暴雪娱乐取得了辉煌的成绩，包括22款游戏作品先后名列排行榜首*，以及多次荣获年度最佳游戏奖项。该公司的在线游戏服务Blizzard Battle.net®是全球最大的在线游戏服务之一，拥有数百万活跃玩家。

*销量和/或下载量，根据内部公司记录和重要分销商报告。

关于动视暴雪电竞

动视暴雪电竞(ABE)负责动视暴雪旗下职业游戏财产的开发、运营和商业化，包括守望先锋联赛、《使命召唤》联赛(Call of Duty® League™)、《使命召唤》挑战赛(Call of Duty Challengers™)、《炉石传说》大师赛(Hearthstone® Masters)、《星际争霸II》(StarCraft® II)电竞、《魔兽争霸III：重制版》(Warcraft® III: Reforged™)，以及《魔兽世界》竞技场世界锦标赛(World of Warcraft® Arena World Championship)和史诗钥石地下城全球锦标赛(Mythic Dungeon International)等等。ABE还经营着高校电子竞技的领导者Tespa。ABE的理想是成为全球竞技娱乐领域最具创新性、最具可扩展性和最具价值的开发商。

OVERWATCH、OVERWATCH LEAGUE和OVERWATCH LEAGUE标识是暴雪娱乐股份有限公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有其他名称为其各自持有者的商标。

关于前瞻性陈述的警戒性声明：本新闻稿中涉及守望先锋联赛与未来相关之预期、计划、打算或战略的信息，包括有关与Jeff Staple的合作以及守望先锋联赛2020赛季日期的陈述，均为前瞻性陈述，并非实际发生的情况且涉及许多风险和不确定性。可能造成守望先锋联赛未来实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所表述的结果大相径庭的因素包括预料之外的产品延迟及其他在动视暴雪最新Form 10-K年报及任何后续Form 10-Q季报风险因素部分所指出的因素。本新闻稿中的前瞻性陈述是根据截至本新闻稿发稿日守望先锋联赛和动视暴雪拥有的信息做出的，守望先锋联赛和动视暴雪均不承担更新任何此等前瞻性陈述的义务。在当时认为是正确的前瞻性陈述可能最终证实是错误的。这些陈述并不保证守望先锋联赛或动视暴雪未来的表现，且受风险、不确定性及其他因素的影响，其中一些因素不在控制范围之内，且可能造成实际结果与当前预期产生重大出入。

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