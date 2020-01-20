优脍国际集团旗下株肉Z-Rou Meat品牌与威定海鲜IS Seafood签订分销协议

中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高端植物肉品牌株肉（Z-Rou Meat）和可持续海鲜供应商威定海鲜在上海签订了分销协议，双方正式建立了战略合作关系，这也标志着株肉在提升销量、扩大分销方面迈出了重要一步。

株肉于2019年12月正式投放中国市场，开始向主流餐厅供应这种美味又健康的植物肉。株肉是未来食品的标志性产品，由纯植物原料制成，主要成分包括非转基因大豆蛋白、魔芋、椰子油和香菇，所有成分均在中国取材。与传统猪肉养殖相比，株肉生产对环境造成的能耗减少87%。

株肉隶属于优脍国际集团，集团致力于让食客和厨师们可以自主选择健康又兼顾可持续发展的植物基肉类产品。株肉的诞生，使得美食爱好者们得以坐在一起享用同样的食物，不受饮食偏好的拘束，同时还可为保护环境贡献一份力量。

自创立之初，威定海鲜就把可持续发展视为公司的核心价值，公司团队更是把“回馈自然，而非一味索取”视为企业哲学。作为业内领先的专业海鲜B2B供应商，威定海鲜已经和中国诸多高端餐厅建立了良好的合作关系。威定海鲜CEO和创始人Biggi Stefansson先生认为，株肉会大获成功，同时也会帮助他们的客户满足消费者多样的饮食习惯和需求。

Biggi表示：“我们关心未来，关注健康，也关爱下一代。我们认为，基于环境因素，减少肉类消耗十分重要。株肉品牌方刚联系到我时，我就为株肉产品本身和他们团队的热情所折服。两家企业的核心价值观和未来规划都很契合，我们很期待把株肉这一极具未来感的美食纳入我们的食材供应网。”

国际星厨陆唯（David Laris）先生一直努力促成株肉、威定海鲜、橡果数字营销之间的合作。橡果数字营销同样秉持可持续发展的原则，曾协助株肉成功登陆中国市场。对于三者的合作，陆唯表示：“这一合作意义深远，很荣幸能够参与其中。我期待越来越多拥有环保意识的公司投身于植物基市场，并在这一领域有所作为。”

株肉品牌创始人姚嘉诚 (Franklin Yao) 先生秉承回馈的理念，于去年的美国之行品尝到了Impossible汉堡和Beyond香肠，他被这个念头一击即中，觉得中国也应该有这样的植物基的猪肉产品，因为中国有众多的使用猪肉的美食，如麻婆豆腐、水饺和狮子头等。因此回国后姚嘉诚着手在上海创立了株肉这个品牌。姚嘉诚认为，植物基是一种不同于传统素食的一种全新的生活方式，随着株肉及其他像Omnipork这样的植物基品牌进入中国，必将掀起一场有关饮食方式的新思潮。

姚嘉诚表示：“我们的愿景是把株肉这个上海品牌打造成国际品牌，服务全世界，为有需求的客户提供美味、健康、可持续的食材。我们很荣幸能够和志同道合的Biggi先生以及陆唯先生建立合作关系。我们现阶段的人生有着相同的目标，就是在经营企业的同时，构筑更美好的世界。”