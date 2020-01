AURAK signe un accord avec l'Université du Texas à Arlington

AURAK and the University of Texas at Arlington sign a deal to set up a collaborative education program (Photo : AETOSWire)

Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) et l'Université du Texas à Arlington (UTA) ont signé un accord mutuel pour mettre en place un programme d'enseignement collaboratif afin d'amplifier les opportunités accordées aux étudiants.

L'accord signifie que les étudiants d'AURAK, qui complètent avec succès leurs trois ans d'études du programme de premier cycle en Génie informatique, peuvent être acceptés au Département d'Informatique et d'Ingénierie au Collège d'Ingénierie de l'Université du Texas à Arlington.

Après avoir réussi leur première année à l'UTA, les étudiants recevront une licence d'AURAK. Et après avoir réussi leur seconde année, ils recevront une maîtrise de l'UTA.

Le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim, Président d'AURAK, a signé l'accord de trois ans avec Dr. Teik C. Lim, Doyen et Vice-président des Affaires académiques à l'Université du Texas à Arlington.

"AURAK est extrêmement ravie de pouvoir signer cet accord qui aidera nos étudiants de manière concrète. L'Université du Texas à Arlington offre une excellente opportunité à nos étudiants pour qu'ils poursuivent leur éducation dans un excellent établissement aux États-Unis et pour acquérir de réelles compétences exigées sur le marché du travail", a déclaré le Professeur Hassan.

Le nombre d'inscriptions à l'UTA à travers le monde était de près de 60000 pour l'année universitaire 2018-19. Les étudiants internationaux proviennent de plus de 100 pays, devenant ainsi les communautés universitaires les plus diversifiées aux États-Unis. Il s'agit de la seconde plus grande université adoptant le système de l'Université du Texas qui offre plus de 180 programmes de licences, de maîtrise et de doctorat. Le campus couvre une superficie de 170 hectares (420 acres) et comprend des installations ultramodernes.

L’Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution d’enseignement supérieur appartenant à l’État, qui offre une éducation de style nord-américain intégrée aux coutumes et aux traditions arabes pour les communautés locales, régionales et internationales. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l’Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) depuis Décembre 2018. AURAK offre un total de 22 programmes de premier cycle et de cycles supérieurs universitaires dans un large éventail de disciplines.

