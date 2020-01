Brazylijscy producenci zmieniają plan działania w zakresie IT, przechodząc na wsparcie aplikacji SAP firmy Rimini Street

Brazilian Manufacturers Transform IT Roadmaps by Switching to Rimini Street Support for their SAP Applications (Photo: Business Wire)

Las Vegas--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Metalurgica Fallgatter i Continental Parafusos, dwie brazylijskie spółki produkcyjne, dokonały całkowitej transformacji swoich planów działania w zakresie IT, przechodząc na obsługę swoich aplikacji SAP za pomocą modelu wsparcia premium firmy Rimini Street. Obie spółki wykorzystały oszczędności uzyskane dzięki przejściu ze wsparcia oferowanego przez dostawców na usługi Rimini Street do finansowania ich transformacji biznesowych. Decyzja o przejściu na wsparcie zewnętrzne została zainicjowana przez dyrektorów finansowych spółek, umożliwiając poprawę wydajności i usprawnienie działań biznesowych.

Innowacje cyfrowe częścią planów nowoczesnych dyrektorów finansowych

Współcześni dyrektorzy finansowi charakteryzują się zdecydowanym i innowacyjnym podejściem do optymalizacji wydatków budżetowych i zmieniają swoje myślenie o cyfrowych zasobach IT. Redefiniując relacje z dostawcami i udostępniając nowe, elastyczne formy kapitału obrotowego, stawiają sobie za cel zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów. Dyrektorzy finansowi Metalurgica Fallgatter (Fallgatter) i Continental Parafusos (Continental) poprowadzili proces znajdowania sposobów ograniczania wydatków związanych z utrzymaniem aplikacji SAP w swoich organizacjach. Obydwie spółki postawiły na wsparcie zewnętrzne jako alternatywne rozwiązanie, a wybierając Rimini Street, zyskały znaczne oszczędności, które mogły zostać przeznaczone na działania związane z transformacją ich działalności.

Fallgatter, brazylijska spółka z siedzibą w Cachoeirinha produkująca części i sprzęt metalowy, dołączyła do grona klientów Rimini Street w 2017 r. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy w Brazylii i w poszukiwaniu dodatkowych sposobów ograniczenia wydatków organizacji Cristiane Holl, piastująca stanowisko dyrektora finansowego spółki, zainicjowała zmiany mające na celu unowocześnienie budżetu na IT i ograniczenie wydatków na utrzymanie oprogramowania, stanowiących jeden z najbardziej kosztownych elementów budżetu. Po przeprowadzeniu analizy due diligence spółka wybrała Rimini Street na swojego dostawcę usług wsparcia aplikacji SAP.

Dzięki przejściu do Rimini Street i wynikającym z tej decyzji oszczędnościom i udoskonalonemu zarządzaniu zasobami IT spółka Fallgatter mogła zainwestować w nowocześniejsze systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), lepsze rozwiązania zarządzania podatkami i nowe aplikacje biznesowe do obsługi kwestii pracowniczych i produkcji. „Dzięki współpracy z Rimini Street w celu ograniczenia naszych wydatków na utrzymanie aplikacji spółka mogła zainwestować w inne ważne systemy i aplikacje, które pozytywnie wpłyną na naszą działalność i pozwolą na integrację naszego planu działania w zakresie IT z głównymi celami biznesowymi. Utrzymanie systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie rujnuje już naszego budżetu” – powiedziała Cristiane Holl.

Wydajność operacyjna dzięki wsparciu Rimini Street

Maria Augusta Martins, dyrektor finansowy Continental Parafusos, spółki produkującej połączenia mechaniczne dla przemysłu motoryzacyjnego z siedzibą w São Paulo w Brazylii, również przeanalizowała korzyści finansowe wynikające z przejścia na niezwykle elastyczne usługi wsparcia Rimini Street. Ponadto chciała ona dopilnować, aby zmiana wsparcia nie wpłynęła na niezawodność i stabilność systemów produkcyjnych spółki. Dzięki szczegółowym rozmowom z klientami Rimini Street w Brazylii Martins upewniła się, że Rimini Street to bezpieczny wybór, i otrzymała zapewnienie o interoperacyjności i kompatybilności ze stale zmieniającymi się standardami technologicznymi.

Ponadto dzięki przejściu na usługi Rimini Street Continental zwiększył swoją wydajność produkcyjną i produktywność dzięki uwolnieniu znacznych środków wewnętrznych, które można było przeznaczyć na bardziej strategiczne inicjatywy biznesowe. „Jakość i sprawność usług świadczonych przez Rimini Street umożliwia naszemu zespołowi IT skupić się na unowocześnianiu naszej technologii produkcyjnej, a nie na codziennym utrzymaniu systemów ERP – stwierdziła Martins. - Wszelkie problemy są szybko rozwiązywane; Rimini Street przewiduje potencjalne zdarzenia i zajmuje się aktualizacjami prawnymi i regulacyjnymi, zapewniając zgodność z nowymi przepisami”.

„Spółki takie jak Fallgatter i Continental stanowią wzór korzyści, jakie organizacja może odnieść, gdy odważni przywódcy finansowi przyjrzą się kosztom wsparcia zapewnianego przez dostawców i zdecydują się na zmianę modelu, aby lepiej sprostać wyzwaniom finansowym i zapewnić swoim organizacjom większą opłacalność i wydajność operacyjną – powiedziała Edenize Maron, dyrektor oddziału Rimini Street w Ameryce Łacińskiej. - Cristiane Holl i Maria Augusta stanowią wzorce przywódczyń, które dostrzegły tę nową możliwość wprowadzania innowacji i zmian”.

