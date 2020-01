El legendario diseñador de ropa casual Jeff Staple se asocia con Overwatch League™ para crear uniformes de Esports inéditos

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--La Overwatch League™ anunció hoy una colaboración inédita con Jeff Staple, diseñador icónico de ropa casual, para reimaginar, diseñar y crear un uniforme auténtico para los jugadores de deportes electrónicos. Los nuevos uniformes, diseñados en sintonía con los aportes de los jugadores de la Overwatch League para lograr una apariencia única tanto para los deportes tradicionales como para los electrónicos, cuentan con telas de alta calidad, aplicaciones gráficas de primer nivel, nuevos refuerzos laterales para una comodidad adaptable y un ajuste cortado y cosido para ampliar la calidad y facilidad de uso al jugar. Cada uno de los 20 equipos de la Overwatch League tendrá sus propios uniformes únicos de local y visitante para la temporada 2020, que comenzará el 8 de febrero.

Staple trabajó con jugadores de la Overwatch League durante todo el proceso de diseño para garantizar que los uniformes sean cómodos y funcionales para la competencia y, a su vez, mantengan el estilo estético característico de Staple. Los nuevos uniformes utilizan una tela de malla de puntos de alta calidad para crear camisetas livianas y transpirables que puedan equilibrar y regular la temperatura de los jugadores para lograr una máxima comodidad. El uniforme completo incluirá una camiseta de manga corta y una de manga larga, una chaqueta, mangas de compresión, gorras y gorros de lana para cada uno de los 20 equipos de la liga.

“ Esta colaboración inédita es un gran reflejo de la evolución de los deportes electrónicos como un verdadero estilo de vida. Esto no es solo una victoria para la Overwatch League y nuestros fanáticos, sino también para los deportes electrónicos como industria”, expresó Daniel Cherry, director de Comercialización de Activision Blizzard Esports. “ Nos complace enormemente estar trabajando con nuestro amigo y leyenda de la ropa casual Jeff Staple en estos uniformes para los equipos. La estrecha asociación de nuestros jugadores con Jeff se puede apreciar y sentir en los elementos de diseño ideados e incluidos en la indumentaria. Estamos ansiosos por ver estos uniformes en las calles de cada una de las ciudades de nuestros equipos de la Overwatch League esta temporada”.

“ He estado observando los deportes electrónicos durante años y soy un gran admirador de lo que la Overwatch League ha logrado, así que cuando me pidieron que diseñara sus nuevos uniformes, me entusiasmó la idea”, expresó Staple. “ Fue una oportunidad única en la vida poder reunir lo mejor de los mundos de los deportes electrónicos y la ropa casual para crear algo totalmente único e innovador. Los uniformes no solo están diseñados específicamente para funcionar según las especificaciones de los jugadores, sino que también están diseñados para lucir geniales fuera del campo de juego”.

Staple ha estado en la industria durante más de dos décadas y se ha asociado con muchas marcas líderes en el ámbito del diseño, el estilo de vida y el entretenimiento. Con su mundialmente famoso Staple Pigeon, su estilo único aporta una nueva ventaja a la marca de cada equipo.

Los fanáticos podrán comprar por adelantado las nuevas camisetas OWL X STAPLE a partir del 28 de enero a través de shop.overwatchleague.com.

