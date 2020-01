Der legendäre Streetwear-Designer Jeff Staple kreiert gemeinsam mit der Overwatch League™ den ersten E-Sport-Kit seiner Art

IRVINE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Die Overwatch League™ kündigte heute die erste Kooperation ihrer Art mit dem Designer und Streetwear-Profi Jeff Staple an, um eine auf E-Sport abgestimmte Spielerbekleidung zu planen und zu gestalten. Die neuen Kits, die in Abstimmung mit Spielern der Overwatch League gestaltet werden und eine sowohl für den traditionellen als auch für den E-Sport neuartige Anmutung haben sollen, zeichnen sich durch hochwertige Stoffe, erstklassige Grafikapplikationen, neue einstellbare Seitenfalten und eine Passform, die in Schnitt und Verarbeitung hohe Ansprüche erfüllt und beim Spiel den bestmöglichen Komfort bietet, aus. Jedes der 20 Overwatch League-Teams bekommt für die Saison 2020, die am 8. Februar beginnt, ihre eigenen Heim- und Auswärts-Kits.

Staple arbeitete während des Gestaltungsprozesses laufend mit Spielern der Overwatch League zusammen, um sicherzustellen, dass die Kits im Wettbewerb komfortabel und funktionell sind und gleichzeitig die für Staple charakteristische Ästhetik ausstrahlen. Die neuen Kits sind aus einem hochwertigen Mesh-Gewebe, das sich zur Herstellung leichter und atmungsaktiver Trikots eignet, die den Wärmehaushalt der Spieler steuern und so den bestmöglichen Komfort sicherstellen. Das vollständige Kit umfasst Kurzarm-Trikot, Langarm-Trikot, Jacke, Kompressionsärmel, Mütze und Beanie für alle 20 Mannschaften der Liga.

„ Diese noch nie da gewesene Kooperation reflektiert auf einzigartige Weise die Evolution von E-Sport zu einem echten Lebensstil. Dies ist nicht nur ein Gewinn für die Overwatch League und unsere Fans, sondern auch für den E-Sport als Wirtschaftszweig“, findet Daniel Cherry, Chief Marketing Officer bei Activision Blizzard Esports. „ Wir sind außerordentlich glücklich darüber, diese Team-Kits zusammen mit unserem Freund und Streetwear-Legende Jeff Staple zu gestalten. Die enge Partnerschaft unserer Spieler mit Jeff ist in den vorgesehenen Designelementen der Bekleidung sicht- und spürbar. Wir können es kaum erwarten, die Sachen in den Straßen der Städte zu sehen, deren Teams in dieser Saison in unserer Overwatch League spielen.“

„ Ich verfolge den E-Sport mittlerweile seit Jahren und bin ein großer Fan der Leistungen, die die Overwatch League vollbracht hat. Als ich gebeten wurde, diese neuen Kits zu entwerfen, habe ich mich sehr gefreut“, meinte Jeff Staple. „ Das Beste aus den E-Sport- und Streetwear-Welten zu vereinen und damit etwas vollkommen Einzigartiges und Wegweisendes zu schaffen, ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Die Kits sind nicht nur ganz gezielt auf die Anforderungen der Spieler ausgerichtet, sondern sehen auch außerhalb der Arena gut aus.“

Staple ist bereits seit zwei Jahrzehnten in der Branche tätig und hat bereits für viele große Marken aus dem Design-, Lifestyle- und Unterhaltungsuniversum gearbeitet. Mit seiner weltbekannten Marke Staple Pigeon schafft sein unverwechselbarer Stil einen echten Wiedererkennungswert für jedes Team.

Fans können die neuen OWL X STAPLE-Trikots ab dem 28. Januar auf shop.overwatchleague.com vorbestellen.

Bild- und Videomaterial: LINK

Über die Overwatch League™

Die Overwatch League™ ist die erste große internationale Profi-E-Sport-Liga mit Städteteams aus Asien, Europa und Nordamerika. Overwatch® wurde vom weltweit anerkannten Herausgeber Blizzard Entertainment (ein Geschäftsbereich von Activision Blizzard – Nasdaq: ATVI), deren Kultprodukte in den letzten 15 Jahren den Boden für den professionellen E-Sport bereitet und diesen immer weiter vorangetrieben haben, gegründet. Als bislang letzter Beitrag zu Blizzards Ansammlung von 22 Nr. 1-Spielen [1] wurde Overwatch konsequent für den Online-Wettbewerb aufgebaut und vereint einprägsame Charaktere und Hochgeschwindigkeits-Action zu einem für Zuschauer und Spieler gleichermaßen spannenden Spielgeschehen. Weitere Informationen über die Overwatch League finden Sie unter www.overwatchleague.com.

[1] Verkäufe und/oder Downloads, basierend auf internen Unternehmenszahlen und Berichten wichtiger Händler.

Über Blizzard Entertainment, Inc.

Blizzard Entertainment, Inc. (https://www.blizzard.com), ein Geschäftsbereich von Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), ist vor allem bekannt durch Blockbuster-Hits wie World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, die Warcraft®-, StarCraft®- und Diablo®-Franchises und den Multi-Franchise Heroes of the Storm®. Das Unternehmen ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Entertainment-Software und bekannt für die Entwicklung einiger der von Kritikern meistgewürdigten Spiele der Branche. Zur Erfolgsbilanz von Blizzard Entertainment gehören 22 Nr. 1-Spiele* und mehrere Auszeichnungen zum Spiel des Jahres. Blizzard Battle.net®, der Online-Gaming-Service des Unternehmens, ist mit mehreren Millionen aktiven Spielern einer der größten der Welt.

*Verkäufe und/oder Downloads, basierend auf internen Unternehmenszahlen und Berichten wichtiger Händler.

Über Activision Blizzard Esports

Activision Blizzard Esports (ABE) ist verantwortlich für die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung der professionellen Spielesoftware von Activision Blizzard, darunter die Overwatch League™, die Call of Duty® League™, Call of Duty Challengers™, Hearthstone® Masters, StarCraft® II esports, Warcraft® III: Reforged™ sowie die World of Warcraft® Arena World Championship und Mythic Dungeon International. Darüber hinaus betreibt ABE Tespa, führend im College-E-Sport. Die Vision von ABE lautet, weltweit innovativster, am besten skalierbarer und wertvollster Entwickler von wettbewerbsgeeigneten Unterhaltungsangeboten zu sein.

