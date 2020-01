Legendarische streetwear-ontwerper Jeff Staple werkt samen met de Overwatch League™ aan de creatie van een unieke e-sportoutfit

IRVINE, Californië--(BUSINESS WIRE)--De Overwatch League™ kondigde vandaag een unieke samenwerking aan met ontwerper en streetwear-icoon Jeff Staple om een authentieke spelersoutfit voor e-sports te verbeelden, ontwerpen en creëren. De nieuwe tenues, ontworpen in overeenstemming met feedback van Overwatch League-spelers om een uitstraling te verzekeren die uniek is voor zowel traditionele sporten als e-sports, hebben hoogwaardige stoffen en grafische applicaties, nieuwe zijvouwen voor verstelbaar comfort en een pasvorm op maat gemaakt om kwaliteit en draagbaarheid tijdens het gamen te verhogen. Elke van de 20 Overwatch League-teams zal zijn eigen unieke thuis- en uit-tenues hebben tijdens het seizoen 2020, wat van start gaat op 8 februari.

Staple werkte door het hele ontwerpproces samen met Overwatch League-spelers om te zorgen dat de outfits een comfortabel, functioneel uniform zijn voor competitie en daarbij de kenmerkende esthetiek van Staple behouden. De nieuwe tenues maken gebruik van hoogwaardige pin-dot mesh-stof zodat de shirts lichtgewicht en luchtdoorlatend zijn en de temperatuur van de spelers reguleren voor optimaal comfort. De volledige outfit omvat een shirt met korte mouwen, een shirt met lange mouwen, een jasje, een compressiemouw, pet en muts voor elk van de 20 competitieteams.

“ Deze unieke samenwerking is een geweldige weerspiegeling van de evolutie van e-sports in een echte lifestyle. Dit is niet alleen een overwinning voor de Overwatch League en onze fans, maar voor de hele e-sportsector,” zei Daniel Cherry, chief marketing officer van Activision Blizzard Esports. “ We zijn zeer verheugd om samen met onze vriend en streetwear-legende Jeff Staple te kunnen werken aan deze teamoutfits. De nauwe samenwerking van onze spelers met Jeff is zichtbaar én voelbaar in de doordachte design-elementen van de kleding. We kunnen niet wachten om de outfits dit seizoen gedragen te zien worden in elk van de thuissteden van onze Overwatch League-teams.”

“ Ik volg e-sports al jaren en ben een grote fan van wat Overwatch League heeft klaargespeeld, dus toen ze mij vroegen om hun nieuwe outfits te ontwerpen, was ik dolblij,” zei Staple. “ Het was een uitzonderlijke mogelijkheid om het beste van de e-sports- en streetwear-werelden te verenigen in iets dat totaal uniek en grensverleggend is. De outfits zijn niet alleen speciaal ontwikkeld om volgens de spelerseisen te presteren; ze zijn ook ontworpen om er buiten de arena geweldig uit te zien.”

Staple is al meer dan twee decennia werkzaam in de sector en heeft samengewerkt met vele topmerken in design, lifestyle en entertainment. Met zijn wereldvermaarde Staple Pigeon geeft zijn unieke stijl het merk van elk team een innovatief randje.

Fans kunnen de nieuwe OWL X STAPLE-shirts vanaf 28 januari vooruitbestellen op shop.overwatchleague.com.

Over de Overwatch League™

De Overwatch League™ is de eerste grote wereldwijde e-sports-competitie met stadgebaseerde teams door heel Azië, Europa en Noord-Amerika. Overwatch® werd ontwikkeld door de wereldwijd gerenommeerde uitgever Blizzard Entertainment (een divisie van Activision Blizzard—Nasdaq: ATVI), wiens iconische franchises in de afgelopen 15 jaar mede de basis hebben gelegd, en de grenzen hebben verlegd, van professionele e-sports. Overwatch, de recentste toevoeging aan de reeks van tweeëntwintig #1 games van Blizzard,[1] is vanaf de grond opgebouwd voor online competitie, met gedenkwaardige karakters en razendsnelle actie ontworpen voor de meest meeslepende gameplay en kijkerservaringen. Bezoek voor meer informatie over de Overwatch League www.overwatchleague.com.

Over Blizzard Entertainment, Inc.

Blizzard Entertainment, Inc. (https://www.blizzard.com), een divisie van Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) en vooral bekend door blockbusters zoals World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, de Warcraft®, StarCraft®, en Diablo®-franchises en de multi-franchise Heroes of the Storm®, is een vooraanstaande ontwikkelaar en uitgever van entertainmentsoftware die naam heeft gemaakt met de creatie van enkele van de best gewaardeerde games in de branche. Blizzard Entertainment’s mijlpalen omvatten tweeëntwintig #1 games* en meerdere Game of the Year-prijzen. De online gaming service van het bedrijf, Blizzard Battle.net®, is één van de grootste online gaming services ter wereld, met miljoenen actieve spelers.

Over Activision Blizzard Esports

Activision Blizzard Esports (ABE) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie en commercialisering van de professionele gaming-eigendommen van Activision Blizzard, inclusief de Overwatch League™, de Call of Duty® League™, Call of Duty Challengers™, Hearthstone® Masters, StarCraft® II e-sports, Warcraft® III: Reforged™ en de World of Warcraft® Arena World Championship en Mythic Dungeon International, onder andere. ABE exploiteert ook Tespa, de leider in universitaire e-sports. Het is de visie van ABE om de meest innovatieve, schaalbare en waardevolle ontwikkelaar te zijn van wereldwijd competitief entertainment.

