Ultimate Risk Solutions和msg global solutions AG宣佈策略性聯盟

瑞士雷根斯多夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Ultimate Risk Solutions (URS)和msg global solutions欣然宣佈，雙方達成策略性聯盟，結合msg global深入的行業知識和開發能力與Ultimate Risk Solutions先進的風險管理套裝產品，以提供經濟與監管資本管理、資產建模、ERM、儲備和價格最佳化。合作旨在充分發揮彼此的核心能力，並利用現有資源、產品和服務，為雙方創造更大的價值。

msg global執行長Peter Umscheid表示：「我們很高興能與URS團隊合作。URS解決方案是對我們核心保險與再保險系統的合理擴充。」

URS創辦人兼執行長Alex Bushel表示：「我們與msg的策略性聯盟進一步證明，我們一直致力於提供最先進、最簡單易用的金融風險建模平臺，以迎合企業決策者快速演變的需求。」

此次合作將為雙方公司及其客戶創造巨大的利益，結合風險建模和核心保險與再保險系統，可改善決策能力並減少資料提取和資料輸入所需要的資源。

關於msg global solutions

msg global solutions是系統整合商、軟體開發合作夥伴和託管服務提供者，專注於會計、金融、監管報告、績效管理和客戶體驗各方面的SAP解決方案。我們的辦事處遍佈世界各地，並仍在不斷成長，我們的專家團隊協助客戶實現理想的經營效率，並改善決策能力。雖然我們的核心專長在金融服務領域，但我們的解決方案被廣泛應用於各行各業。我們隸屬於在全球擁有7,500多名員工的獨立國際企業集團msg。這些公司提供各種極具創意的策略性諮詢，以及明智、永續的服務和加值型IT解決方案。如欲瞭解更多有關msg global solutions的資訊，請造訪：www.msg-global.com。

關於Ultimate Risk Solutions

Ultimate Risk Solutions, LLC是金融風險建模軟體科技開發商。URS創立於2001年，已成長為首屈一指的動態金融分析和風險建模科技提供商，為保險公司、再保險公司、再保險經紀、顧問公司和監管機構提供服務，在全球擁有廣泛的客戶群。Risk Explorer™是Ultimate Risk Solutions LLC的商標。如欲瞭解更多有關Ultimate Risk Solutions的資訊，請造訪：https://www.ultirisk.com/。

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