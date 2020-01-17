Ultimate Risk Solutions和msg global solutions AG宣布战略联盟

瑞士雷根斯多夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Ultimate Risk Solutions (URS)和msg global solutions欣然宣布，双方达成一项战略联盟，将msg global深入的行业知识和开发能力与Ultimate Risk Solutions先进的风险管理套件相结合，实现更好的经济与监管资本管理、资产建模、ERM、储备和价格优化。合作旨在充分发挥彼此的核心能力，并利用现有资源、产品和服务为双方创造更大的价值。

msg global首席执行官Peter Umscheid表示：“我们很高兴与URS团队合作。URS的解决方案是对我们核心保险与再保险系统的理想补充。”

URS创始人兼首席执行官Alex Bushel表示：“我们与msg的战略联盟进一步证明，我们一直致力于提供最先进、最简单易用的金融风险建模平台，满足我们企业决策者快速演变的需求。”

此次合作将为双方公司及其客户创造巨大的利益，通过将风险建模和核心保险与再保险系统相结合，可提升决策能力并减少数据提取和数据输入所需要的资源。

关于msg global solutions

msg global solutions是一家系统整合商、软件开发合作伙伴和托管服务提供商，主要面向会计、金融、监管报告、绩效管理和客户体验提供SAP解决方案。我们的办事处遍布世界各地，并仍在不断壮大，我们的专家团队帮助客户实现理想的经营效率，并提升决策能力。虽然我们的核心专长在金融服务领域，但我们的解决方案被广泛应用于各行各业。我们隶属于在全球拥有7,500多名员工的独立国际企业集团msg。这些公司提供各种极具创意的战略咨询服务，以及智能化可持续服务和增值IT解决方案。如需了解更多有关msg global solutions的信息，请访问：www.msg-global.com。

关于Ultimate Risk Solutions

Ultimate Risk Solutions, LLC是一家金融风险建模软件技术开发商。URS创立于2001年，已发展成为一家首屈一指的动态金融分析和风险建模技术提供商，面向保险公司、再保险公司、再保险经纪、咨询公司和监管机构，在全球拥有广泛的客户群。Risk Explorer™是Ultimate Risk Solutions LLC的商标。如需了解更多有关Ultimate Risk Solutions的信息，请访问：https://www.ultirisk.com/。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。