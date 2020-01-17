Slice和SOMPO在ICS上推出亞洲首款隨選保險產品

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首個隨選保險平臺Slice Labs Inc. (Slice)與頂尖國際保險公司Sompo Holdings旗下的Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. (SOMPO)在泰國推出旅遊保險產品TravelJoy的升級版，將透過LINE LIFF平臺向社會分銷，為該國4400萬LINE用戶提供隨選旅行保護服務。

SOMPO亞太區數位和品牌主管Patrick Chin評論道：「SOMPO與Slice的合作以及與LINE的關係融合共同的承諾，即引進更便捷的用戶友善型數位服務，從而為泰國日益無現金化的社會提供最佳輔助。我們相信，可支援客戶生活型態的創新科技能滿足客戶的需求。Slice ICS是一項難得的資產，能夠讓SOMPO在短時間內開發和實施進展中的產品解決方案。」

Sompo Insurance Thailand (Sompo Thailand)執行長Chayanna Siripirom回應道：「泰國90%以上的行動上網用戶都在商業和社交上使用LINE。現在TravelJoy已經在我們自己的LINE OA上推出，我們可以為客戶提供更好的服務和解決方案，並觸及更大的市場。」

聯合旅遊保險產品TravelJoy將包括人壽和醫療保險、航班延誤/取消保險，以及行李/物品保險。作為服務的一部分，Slice ICS將與泛亞支付提供商2C2P整合，該提供商為6.2億的銀行和非銀行東南亞客戶提供服務。Slice和SOMPO TravelJoy有英文和泰文兩種版本，可透過LINE平臺上的Sompo Thailand LINE官方帳戶在三分鐘內購買，一般客戶每人花費₿500（泰銖）（16美元）。

Slice Labs執行長Tim Attia表示：「這是一類生態系統範例，先進的金融服務、支付和保險產品為如何重塑客戶體驗樹立全球榜樣。眾所周知，與世界其他國家相比，亞洲在採用新科技方面起步更早。這使得我們的隨選保險驅動型生態系統願景成為該地區的絕佳選擇，而非未來幾十年的客戶體驗。」

關於Sompo Holdings (Asia)：

Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.總部位於新加坡，是其除日本外亞太地區實體的控股公司，也是總部位於日本東京的Sompo Holdings的一部分。憑藉在亞洲70多年的可靠營運，我們的業務版圖已遍佈14個市場，並在該地區擁有4000多名員工。我們現在是印尼和馬來西亞的十大非人壽保險公司之一，並且我們已建立策略性夥伴關係，將獲得更廣泛的資源和分銷網路。

如欲瞭解關於SOMPO的更多資訊，請造訪www.sompo-asia.com.

關於Slice：

Slice Labs Inc.是未來新經濟環境下雲端隨選數位服務生態系統背後的保險引擎。透過Slice Labs Insurance Cloud Services (ICS)平臺，Slice Labs讓保險公司、科技公司和其他服務提供者能夠打造真正智慧、直覺式的實支實付數位保險產品，能夠在任何時間和地點為投保人提供保護。如欲瞭解關於Slice的最新資訊，請造訪https://www.slice.is/或在Twitter上關注@SliceLabs。

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