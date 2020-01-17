Slice和SOMPO在ICS上发布亚洲首款按需保险产品

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首个按需保险平台Slice Labs Inc. (Slice)与顶级国际保险公司Sompo Holdings旗下的Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. (SOMPO)在泰国发布了旅行保险产品TravelJoy的增强版，将通过LINE LIFF平台面向社会分销，为该国4400万LINE用户提供按需旅行保护服务。

SOMPO亚太区数字和品牌主管Patrick Chin评论道：“SOMPO与Slice的合作以及与LINE的关系融合了一种共同的承诺，即引入更便捷的用户友好型数字服务，从而最大程度帮助泰国日益无现金化的社会。我们相信，可通过支持客户生活方式的创新技术满足客户的需求。Slice ICS是一项难得的资产，能够让SOMPO在短时间内开发和实施进展中的产品解决方案。”

Sompo Insurance Thailand (Sompo Thailand)首席执行官Chayanna Siripirom回应道：“泰国90%以上的移动互联网用户都在商业和社交上使用LINE。现在TravelJoy已经在我们自己的LINE OA上推出，我们可以为客户提供更好的服务和解决方案，并拓展更大的市场。”

联合旅行保险产品TravelJoy将包括人寿和医疗保险、航班延误/取消保险以及行李/物品保险。作为服务的一部分，Slice ICS将与泛亚支付提供商2C2P进行整合，该提供商为6.2亿银行和非银行东南亚客户提供服务。Slice和SOMPO TravelJoy有英文和泰文两种版本，可通过LINE平台上的Sompo Thailand LINE官方账户在三分钟内购买，每位普通客户花费₿500（泰铢）（16美元）。

Slice Labs首席执行官Tim Attia表示：“这是一类生态系统举例，以先进的金融服务、支付和保险产品为如何重塑客户体验树立全球榜样。众所周知，与世界其他国家相比，亚洲在采用新技术方面起步更早。这使得我们的按需保险驱动型生态系统愿景成为该地区的绝佳选择，而非未来几十年的客户体验。”

关于Sompo Holdings (Asia)：

Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.总部位于新加坡，是其除日本外亚太地区实体的控股公司，也是总部位于日本东京的Sompo Holdings的组成部分。凭借在亚洲70多年的可靠运营，我们的业务版图已遍布14个市场，已在该地区拥有4000多名员工。我们现在是印度尼西亚和马来西亚前十大非人寿保险公司，并且我们已建立战略伙伴关系，将获得更广泛的资源和分销网络。

如需了解关于SOMPO的更多信息，请访问www.sompo-asia.com.

关于Slice：

Slice Labs Inc.是未来新经济环境下按需云数字服务生态系统背后的保险引擎。通过Slice Labs Insurance Cloud Services (ICS)平台，Slice Labs让险企、科技公司和其他服务提供商能够打造真正智能、直观的现收现付数字保险产品，能够在任何时间和地点为投保人提供保护。如需了解关于Slice的最新信息，请访问https://www.slice.is/或在Twitter上关注@SliceLabs。

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