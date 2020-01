Slice und SOMPO bringen erstes On-Demand-Versicherungsprodukt in Asien über ICS auf den Markt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Slice Labs Inc. (Slice), die erste On-Demand-Versicherungsplattform, und Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. (SOMPO), die zum internationalen Topversicherer Sompo Holdings gehört, haben in Thailand eine verbesserte Version des Reiseversicherungsprodukts TravelJoy auf den Markt gebracht, die den Social-Media-Vertrieb über die Plattform LINE LIFF nutzt und den On-Demand-Reiseschutz für 44 Millionen LINE-Nutzer in diesem Land verfügbar macht.

„SOMPO‘s Partnerschaft mit Slice und die Beziehung zu LINE verbindet das gemeinsame Engagement, bequemere und benutzerfreundlichere digitale Dienste anzubieten, die den Bedürfnissen der zunehmend bargeldlosen Gesellschaft Thailands am besten gerecht werden“, so Patrick Chin, Head of Digital and Branding, Asia Pacific, SOMPO. „Wir wollen unsere Kunden dort treffen, wo sie bereits sind, mit innovativen Technologien, die ihrem Lebensstil entsprechen. Slice ICS besitzt ein unglaubliches Potenzial, das es SOMPO ermöglicht hat, innerhalb kürzester Zeit eine bahnbrechende Lösung zu entwickeln und zu implementieren.“

Chayanna Siripirom, CEO bei Sompo Insurance Thailand (Sompo Thailand), kommentiert: „Mehr als 90 Prozent der mobilen Internetnutzer Thailands verwenden LINE kommerziell und sozial. Nun, da TravelJoy auf unserer eigenen LINE OA verfügbar ist, können wir unseren Kunden bessere Dienstleistungen und Lösungen anbieten und so einen größeren Markt erreichen.

Das gemeinsame Reiseversicherungsprodukt TravelJoy wird Lebens- und Krankenversicherung, Flugverspätungs- und Stornierungskosten sowie Versicherungsschutz für Gepäck und Ausrüstung umfassen. Als Teil des Angebots wird Slice ICS mit dem panasiatischen Zahlungsanbieter 2C2P integriert, der 620 Millionen Kunden in Südostasien mit und ohne Bankverbindung bedient. TravelJoy von Slice und SOMPO ist auf Englisch und Thai erhältlich und kann über den Sompo Thailand LINE Official Account auf der LINE-Plattform in weniger als drei Minuten zum Preis von durchschnittlich ₿500 (Thailändischer Baht) (16 USD) pro Kunde erworben werden.

„Dies ist die Art von Ökosystem, in dem zukunftsweisende Finanzdienstleistungen, Zahlungen und Versicherungsprodukte weltweit demonstrieren, wie man Kundenerlebnisse neu erfindet“, berichtet Tim Attia, CEO, Slice Labs. „Asien ist dafür bekannt, früher als andere Regionen der Welt neue Technologien einzuführen. Das macht unsere Vision für Ökosysteme, die On-Demand-Versicherungen vermarkten, zu einer hervorragenden Wahl für die Region und keinem Kundenerlebnis, das Jahrzehnte in der Zukunft liegt.“

Über Sompo Holdings (Asia):

Sompo Holdings (Asien) Pte. Ltd. ist eine in Singapur ansässige und für ihre Geschäftseinheiten im Asien-Pazifik-Raum, mit Ausnahme von Japan, verantwortliche Holdinggesellschaft und Teil der SOMPO Holdings mit Sitz in Tokio. Mit seiner mehr als siebzigjährigen Tradition in Asien ist das renommierte Unternehmen heute in 14 Märkten vertreten und beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter in dieser Region. Wir gehören heute zu den zehn größten Nichtlebensversicherungsgesellschaften in Indonesien und Malaysia und haben strategische Partnerschaften gegründet, um Zugang zu einem breiteren Netzwerk an Versicherern und Vertriebswegen zu erhalten.

Näheres über SOMPO erfahren Sie unter www.sompo-asia.com.

Über Slice:

Slice Labs Inc. ist die Versicherungs-Engine, die die künftigen cloudbasierten Ökosysteme digitaler On-Demand-Dienste für die New Economy anführt. Über die Plattform Insurance Cloud Services (ICS) versetzt Slice die Versicherer, Technologieunternehmen und andere Dienstleister in die Lage, wirklich intelligente und intuitive digitale Versicherungsprodukte mit nutzungsbasierter Abrechnung („Pay as you go“) zu entwickeln, die die Versicherten jederzeit und überall schützen. Mehr über die neuesten Entwicklungen bei Slice erfahren Sie unter https://www.slice.is. Folgen Sie auch @SliceLabs auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.