Slice Labs Inc. (Slice), het eerste on-demand verzekeringsplatform en Sompo Holdings (Azië) Pte. Ltd. (SOMPO) – onderdeel van internationale topverzekeraar Sompo Holdings, heeft een verbeterde versie van het reisverzekeringsproduct TravelJoy in Thailand uitgebracht met behulp van sociale distributie via het LINE LIFF-platform dat on-demand reisbeveiligingsdiensten beschikbaar stelt aan 44 miljoen LINE-gebruikers in het land.

“Het partnerschap van SOMPO met Slice en de relatie met LINE combineren een gemeenschappelijke verplichting om handiger en gebruiksvriendelijkere digitale diensten te introduceren die de steeds meer geldloze samenleving van Thailand het beste ondersteunen”, aldus Patrick Chin, hoofd van Digital and Branding, Asia Pacific bij SOMPO. “We geloven in het ontmoeten van klanten waar ze zijn met innovatieve technologieën die hun levensstijl ondersteunen. Slice ICS is een ongelooflijke aanwinst die SOMPO heeft gepositioneerd om binnen een kort tijdsbestek een progressieve productoplossing te ontwikkelen en te implementeren.”

