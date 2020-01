Fabricantes brasileños transforman las hojas de ruta de TI al cambiar al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP

Brazilian Manufacturers Transform IT Roadmaps by Switching to Rimini Street Support for their SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor de soporte externo líder para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que Metalurgica Fallgatter y Continental Parafusos, dos fabricantes industriales de Brasil, han transformado sus hojas de ruta de TI desde que cambiaron al modelo de soporte prémium de Rimini Street para sus aplicaciones SAP. Ambas empresas aprovecharon los ahorros, logrados mediante el cambio de soporte de proveedores al soporte de Rimini Street, para financiar sus transformaciones comerciales. La decisión de hacer el traslado a un soporte de terceros fue encabezada por las respectivas directoras financieras (Chief Financial Officer, CFO) de las empresas, lo que resultó en una mejora en la productividad y en las operaciones comerciales.

Innovación digital en la agenda del CFO moderno

Los directores financieros de hoy están adoptando enfoques sólidos e innovadores para optimizar el gasto presupuestario y transformar la forma en la que visualizan los activos digitales de TI. Al redefinir las relaciones con los proveedores y liberar nuevas formas elásticas de capital de trabajo, los directores financieros tienen como objetivo ayudar al negocio a aumentar el crecimiento de los ingresos, reducir los costos finales o ambas cosas. Las directoras financieras de Metalurgica Fallgatter (Fallgatter) y Continental Parafusos (Continental) lideraron la carga de identificar las formas para que sus respectivas empresas reduzcan sus gastos de mantenimiento de aplicaciones SAP. Ambas organizaciones se centraron en el soporte de terceros como la solución alternativa y, al elegir a Rimini Street, liberaron importantes ahorros de mantenimiento y soporte que les permitieron desviarlos hacia las iniciativas de transformación empresarial.

Fallgatter, una empresa de piezas y equipos metalúrgicos con sede en Cachoeirinha, Brasil, se convirtió en cliente de Rimini Street en 2017. Como respuesta a la crisis económica de Brasil y en la búsqueda de formas adicionales para optimizar el gasto en todas las organizaciones, la directora financiera de la empresa, Cristiane Holl, lideró la carga de renovar su presupuesto de TI y encontrar formas de reducir su gasto de mantenimiento de software, que era uno de sus mayores costos. Después de la debida diligencia, la empresa eligió a Rimini Street para convertirse en su proveedor de soporte de aplicaciones SAP.

Con el ahorro en costos y la mejor gestión de recursos de TI que permitió el traslado a Rimini Street, Fallgatter pudo invertir en sistemas CRM más modernos, mejores soluciones de gestión de impuestos y nuevas aplicaciones comerciales para RR. HH. y producción. “Al asociarnos con Rimini Street para reducir nuestro gasto de mantenimiento de aplicaciones, nuestra empresa pudo invertir en otros sistemas y aplicaciones importantes para mejorar el negocio y alinear nuestra hoja de ruta de TI con los objetivos comerciales centrales. Ahora nuestro gasto de mantenimiento de ERP ya no está agotando nuestro presupuesto de TI”, expresó Holl.

Eficiencias operativas logradas con el soporte de Rimini Street

María Augusta Martins, directora financiera de Continental Parafusos, fabricante de sujetadores industriales para la industria automotriz con sede en São Paulo, Brasil, también analizó los beneficios financieros del cambio a los servicios de soporte de respuesta ultra rápida de Rimini Street. Además, quería asegurarse de que el cambio de soporte no afectaría la fiabilidad y la estabilidad de sus sistemas de producción. Mediante charlas profundas con los clientes de Rimini Street en Brasil, Martins quedó satisfecha de saber que estarían en buenas manos con la empresa al asegurar la interoperabilidad y la compatibilidad con los estándares tecnológicos en constante evolución.

Además, Continental pudo aumentar su eficiencia y productividad de fabricación al cambiar a Rimini Street, ya que se liberaron importantes recursos internos para centrarse en iniciativas comerciales más estratégicas. “La calidad y la agilidad de los servicios prestados por Rimini Street permiten que nuestro equipo de TI pueda centrarse en la innovación de nuestra tecnología de fabricación, no en el mantenimiento diario de ERP”, expresó Martins. “Cualquier error se resuelve rápidamente; Rimini Street también anticipa incidentes potenciales y maneja nuestras actualizaciones legales y regulatorias para garantizar que cumplamos con los requisitos”.

“Las empresas como Fallgatter y Continental son una vitrina para los beneficios que las organizaciones pueden experimentar cuando los audaces líderes financieros revisan los costos y el modelo de soporte de sus proveedores para ayudar a resolver los desafíos financieros y llevar sus operaciones hacia una mayor rentabilidad y eficiencia operativa”, comentó Edenize Maron, gerente general de Rimini Street, América Latina. “Algunos directores financieros como Cristiane Holl y María Augusta son un ejemplo de los líderes que entendieron esta nueva oportunidad para impulsar la innovación y el cambio”.

