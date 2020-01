Il leggendario stilista di abbigliamento streetwear Jeff Staple collabora con la Overwatch League™ alla creazione del primo kit per sport elettronici nel suo genere

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--La Overwatch League™ ha annunciato oggi un’innovativa collaborazione con lo stilista e gigante del settore dell’abbigliamento streetwear Jeff Staple finalizzata alla riconfigurazione, progettazione e creazione di un kit autentico per i giocatori di sport elettronici. Questi nuovi kit, sviluppati tenendo in considerazione il feedback dei giocatori della Overwatch League per la creazione di uno stile unico sotto il profilo visivo e tattile sia per gli sport tradizionali che per gli sport elettronici, propongono tessuti di primissima qualità, applicazioni grafiche avanzate, nuovi gheroni laterali regolabili per il massimo comfort e una vestibilità taglio e cucito per una maggiore qualità e indossabilità durante il gioco. Nella stagione 2020, che avrà inizio l’8 febbraio, tutte e 20 le squadre della Overwatch League saranno equipaggiate con kit personalizzati per le partite in casa e fuori casa.

Staple ha collaborato con i giocatori della Overwatch League durante l’intero processo di progettazione per accertare che i kit offrissero una divisa comoda e funzionale da indossare durante le gare, pur rimanendo fedeli allo stile estetico che contraddistingue Staple. I nuovi kit impiegano un tessuto a rete traforato per la realizzazione di magliette leggere e traspiranti per bilanciare e regolare la temperatura dei giocatori a garanzia del massimo comfort. Il kit completo comprende una maglietta a maniche corte, una maglia a maniche lunghe, una giacca, una guaina a compressione, un cappello e un berretto per ognuna delle 20 squadre della lega.

“ Questa collaborazione prima nel suo genere rispecchia perfettamente l’evoluzione degli sport elettronici che si stanno affermando come un vero e proprio stile di vita. Costituisce un successo sia per la Overwatch League e i suoi fan sia per l’intero settore degli sport elettronici” ha dichiarato Daniel Cherry, direttore del marketing presso Activision Blizzard Esports. “ Siamo staordinariamente lieti di poter collaborare con i nostro amico, nonché leggenda dell’abbigliamento streetwear, Jeff Staple alla realizzazione di questi kit per le squadre. La stretta collaborazione tra i nostri giocatori e Jeff è visibile nei ricercati dettagli del design sotto il profilo estetico e tattile inclusi nei capi. Siamo impazienti di vedere questi capi indossati nelle strade delle città dei team della Overwatch League questa stagione.”

“ Sono anni che seguo gli sport elettronici e sono un grande ammiratore di quanto la Overwatch League è riuscita a compiere in quest’ambito, pertanto ho accettato con vivo entusiasmo la loro richiesta di ideare i nuovi kit” ha affermato Staple. “ Si trattava di un’opportunità più unica che rara per unire il meglio dei due mondi, gli sport elettronici e l’abbigliamento streetwear, per creare qualcosa di veramente unico e rivoluzionario. I kit sono stati sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche dei giocatori, ma sono anche stati pensati come capi eccezionali da indossare fuori dall’arena di gioco.”

Staple opera nel settore da oltre vent’anni e ha instaurato collaborazioni con molti prestigiosi marchi di moda, lifestyle e intrattenimento. Il suo stile inimitabile, contraddistinto dal logo del piccione Staple conosciuto in tutto il mondo, aggiunge carattere al marchio di ciascuna squadra.

I fan potranno ordinare in anticipo le nuove magliette OWL X STAPLE a partire dal 28 gennaio sul sito shop.overwatchleague.com.

Risorse fotografiche e video: LINK

Informazioni sulla Overwatch League™

La Overwatch League™ è la prima grande lega globale di sport elettronici professionistici con squadre cittadine disseminate in Asia, in Europa e nel Nord America. Overwatch® è stato creato dall’editore di fama mondiale Blizzard Entertainment (una divisione di Activision Blizzard -Nasdaq: ATVI), le cui iconiche saghe hanno contribuito a gettare le fondamenta e ad ampliare i confini degli sport elettronici professionistici nel corso degli ultimi 15 anni. Il più recente nel portafoglio di ventidue giochi classificatisi al primo posto[1] di Blizzard, Overwatch è stato sviluppato appositamente per competizioni online, con personaggi memorabili e azione incalzante pensati per rendere il gameplay e creare le esperienze più coinvolgenti possibili per gli spettatori. Per ottenere ulteriori informazioni sulla Overwatch League visitate www.overwatchleague.com.

[1] In termini di fatturato e/o numero di download, secondo la documentazione interna della società e i rapporti redatti dai principali distributori.

Informazioni su Blizzard Entertainment, Inc.

Conosciuta principalmente per i titoli di grande successo come World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, Warcraft®, StarCraft® e Diablo® e il titolo in multifranchising Heroes of the Storm®, Blizzard Entertainment, Inc. (https://www.blizzard.com), una divisione di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), è un prestigioso sviluppatore ed editore di software d’intrattenimento rinomato per aver creato alcuni dei giochi di maggior successo nel settore. I traguardi raggiunti da Blizzard Entertainment includono ventidue giochi classificatisi al primo posto* e numerosi premi Videogioco dell’anno. Il servizio di gaming online della società, Blizzard Battle.net®, è uno dei principali al mondo, con milioni di giocatori attivi.

* In termini di fatturato e/o numero di download, secondo la documentazione interna della società e i rapporti redatti dai principali distributori.

Informazioni su Activision Blizzard Esports

Activision Blizzard Esports (ABE) si occupa dello sviluppo, della gestione e della commercializzazione delle proprietà di Activision Blizzard nel settore del gaming professionale, compresi Overwatch League™, Call of Duty® League™, Call of Duty Challengers™, Hearthstone® Masters, StarCraft® II esports, Warcraft® III: Reforged™ e World of Warcraft® Arena World Championship e Mythic Dungeon International. ABE gestisce inoltre Tespa, leader nel settore degli sport elettronici a livello universitario. ABE si propone quale sviluppatore più innovativo, scalabile e importante del settore globale dell’intrattenimento agonistico.

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE e il logo OVERWATCH LEAGUE sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Blizzard Entertainment, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi sono marchi commerciali di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni di previsione: le informazioni contenute nel presente comunicato stampa concernenti le aspettative, i piani, le intenzioni o le strategie in merito al futuro della Overwatch League, comprese le dichiarazioni in merito alla collaborazione con Jeff Staple e alle date della stagione 2020 della Overwatch League, costituiscono dichiarazioni di previsione che non si riferiscono a fatti concreti e comportano una serie di rischi e incertezze. I fattori in considerazione dei quali i risultati effettivi futuri della Overwatch League potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli specificati nelle dichiarazioni di previsione comprendono: ritardi imprevisti relativi ai prodotti e altri fattori identificati nelle sezioni dedicate ai fattori di rischio della relazione annuale contenuta nel Modulo 10-K depositata più di recente da Activision Blizzard, e le eventuali relazioni trimestrali contenute nel Modulo 10-Q depositate in data successiva. Le dichiarazioni di previsione contenute nel presente comunicato sono basate sulle informazioni a disposizione della Overwatch League e di Activision Blizzard alla data del comunicato stesso e la Overwatch League e Activision Blizzard non si assumono alcun obbligo rispetto all’aggiornamento di siffatte dichiarazioni di previsione. Le dichiarazioni di previsione ritenute veritiere al momento della formulazione, potrebbero, in ultima analisi, rivelarsi errate. Le suddette dichiarazioni non costituiscono una garanzia delle prestazioni future della Overwatch League o di Activision Blizzard e sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo delle suddette e in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale dalle aspettative nutrite attualmente.Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

