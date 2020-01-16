Immervision宣布與鏡頭製造商ACE Solutech Co., Ltd.（韓國）和中藍電子（中國）達成新的授權合約

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於蒙特婁的廣角光學和成像專利技術的開發商和授權人Immervision宣布，該公司就生產和銷售適用於消費者和行動應用程式的具有增強解析度的專利全景廣角鏡頭達成了兩項新的授權合約。

新的正式被授權人從現在起可量產具有增強解析度的全景鏡頭。ACE將生產180度視野(FoV)的鏡頭，而中藍電子(ZET)則將提供125度FoV鏡頭。隨著獲得Immervision授權的製造商數量不斷增加，Immervision技術可以覆蓋更多需要獲得尖端廣角鏡頭以用於航空、安全、廣播、汽車和行動解決方案的OEM廠商。

Immervision擁有專利的全景鏡頭是一種經過專門設計的廣角鏡頭，其性能優於傳統鏡頭。它對光學參數的改進包括：受控畸變、MTF、F數和相對照度。只有獲得Immervision認證的被授權人才能生產同時具有所有這些最佳化參數的廣角、超廣角和特廣角鏡頭。

此外，Immervision還提供一套先進的校正、拼接和感測器融合成像演算法，適合任何廣角鏡頭和任何應用程式。

關於Immervision

Immervision可以在任何設備上實現智慧視覺。我們設計了能帶來更大視角的增強解析度廣角鏡頭，和能以更智慧方式觀看的AI-ready影像處理技術。我們的技術適用於智慧專業應用程式、消費類設備、汽車、機器人、醫療和其他行業。視覺是理解環境和確保環境安全的關鍵，也是向世界提供娛樂和傳遞資訊的關鍵。Immervision不斷改進其技術，並將其授權給影像生態系統內的元件製造商、原始設備製造商(OEM)和原始設計製造商(ODM)。

www.immervision.com

關於ACE Solutech Co., Ltd.

ACE Solutech Co., Ltd.是一家新成立的公司，擁有6年以上專業經驗，專門從事光學透鏡的設計、開發和製造。ACE Solutech Co., Ltd.開發和製造各種適用於生物辨識、汽車和物聯網的應用光學鏡片，現正透過各種專利申請來拓展其技術能力。

www.acesolutech.com

關於中藍電子

中藍電子科技有限公司(ZET)成立於2011年，是一家具有自主智慧財產權的高科技民營科技企業。該公司開發和生產主要用於手機的超小型鏡頭組件和致動器（或小型馬達）。

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