Immervision宣布与镜头制造商ACE Solutech Co., Ltd.（韩国）和中蓝电子（中国）达成新的许可协议

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于蒙特利尔的广角光学和成像专利技术的开发商和许可方Immervision宣布，该公司就生产和销售适用于消费者和移动应用的具有增强分辨率的专利全景广角镜头达成了两项新的许可协议。

新的正式被许可人从现在起可批量生产具有增强分辨率的全景镜头。ACE将生产180度视野(FoV)的镜头，而中蓝电子(ZET)则将提供125度FoV镜头。随着获得Immervision许可的制造商数量不断增加，Immervision技术可以覆盖更多需要获得尖端广角镜头以用于航空、安全、广播、汽车和移动解决方案的OEM厂商。

Immervision拥有专利的全景镜头是一种经过专门设计的广角镜头，其性能优于传统镜头。它对光学参数的改进包括：受控畸变、MTF、F数和相对照度。只有获得Immervision认证的被许可人才能生产同时具有所有这些优化参数的广角、超广角和特广角镜头。

此外，Immervision还提供一套先进的校正、拼接和传感器融合成像算法，适合任何广角镜头和任何应用。

关于Immervision

Immervision可以在任何设备上实现智能视觉。我们设计了能带来更大视角的增强分辨率广角镜头，和能以更智能方式观看的AI-ready图像处理技术。我们的技术适用于智能专业应用、消费类设备、汽车、机器人、医疗和其他行业。视觉是理解环境和确保环境安全的关键，也是向世界提供娱乐和传递信息的关键。Immervision不断改进其技术，并将其授权给影像生态系统内的组件制造商、原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)。

www.immervision.com

关于ACE Solutech Co., Ltd.

ACE Solutech Co., Ltd.是一家新成立的公司，拥有6年以上专业经验，专门从事光学透镜的设计、开发和制造。ACE Solutech Co., Ltd.开发和制造各种适用于生物识别、汽车和物联网的应用光学镜片，现正通过各种专利申请来拓展其技术能力。

www.acesolutech.com

关于中蓝电子

中蓝电子科技有限公司(ZET)成立于2011年，是一家具有自主知识产权的高科技民营科技企业。该公司开发和生产主要用于手机的超小型镜头组件和致动器（或小型电机）。

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