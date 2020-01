Mindbreeze en Booz Allen Hamilton bundelen krachten om de FDA van dienst te zijn

CHICAGO, Ill. & MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, een toonaangevende leverancier van appliances en cloudservices voor kennisbeheer, en Booz Allen Hamilton, een leider in management en technologieadvies, werken samen met de Food and Drug Administration (FDA) om enterprise search-mogelijkheden te leveren voor de gemeenschap voor beoordeling van regelgeving van het Center for Drug Evaluation and Research (CDER). De intelligente Mindbreeze InSpire-oplossing werd met succes in oktober gelanceerd om te voorzien in brede zoekmogelijkheden voor kritieke beoordelingsinformatie en een beslissingsondersteunend mechanisme om te helpen bij het beoordelingsproces voor de gereguleerde producten van het Center.

"We zijn er trots op samen te werken met Mindbreeze en de FDA om toonaangevende zoekmogelijkheden te bieden ter ondersteuning van de belangrijke volksgezondheidsmissie van het agentschap," aldus Dr. Roman Salasznyk, Vice President bij Booz Allen. "Ons team van technologen en experts op het gebied van enterprise search zetten zich in om het FDA-proces voor de beoordeling van menselijke geneesmiddelen te transformeren met behulp van ondersteunende technologieën die uiteindelijk helpen om levensreddende behandelingen sneller en efficiënter op de markt te brengen."

Mindbreeze InSpire ondersteunt het FDA-personeel bij het efficiënt beheren van het geneesmiddelenbeoordelingsproces met een oplossing die meer dan 150 miljoen indieningsdocumenten, beoordelingen en communicatie in één gebruikersinterface verzamelt en deze beschikbaar maakt als een geconsolideerde kennisbasis. De oplossing combineert de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals machine learning, natuurlijke taalverwerking en AI-ondersteunde zoekfuncties in een appliance die gemakkelijk te gebruiken en te implementeren is.

"Onze partner Booz Allen Hamilton heeft de afgelopen jaren een schat aan expertise opgebouwd over Mindbreeze. Hun implementatievaardigheden en inzet maken hen de perfecte partner voor ons en onze inspanningen om toekomstige grootschalige projecten voor de Amerikaanse overheid en binnen de life sciences-sectoren te versnellen," voegt Daniel Fallmann, oprichter en CEO van Mindbreeze, toe.

