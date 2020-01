Mindbreeze et Booz Allen Hamilton collaborent pour soutenir la FDA

CHICAGO & McLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, un chef de file des dispositifs et services nuagiques pour la gestion des connaissances, et Booz Allen Hamilton, un leader de la gestion et des conseils technologiques, collaborent avec l'Administration américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour fournir des capacités de recherche d'entreprise au service d'examen réglementaire du Centre pour l'évaluation des médicaments et la recherche (CDER). La solution intelligente de Mindbreeze InSpire a été lancée avec succès en octobre pour fournir de vastes capacités de recherche pour des informations d'examen critique et un mécanisme d'assistance à la prise de décision afin d'accompagner le processus d'examen des produits réglementés du Centre.

"Nous sommes fiers de nous associer à Mindbreeze et à la FDA pour fournir des capacités de recherche de pointe et soutenir la mission de santé publique de l'Agence", déclare Dr Roman Salasznyk, vice-président chez Booz Allen. "Notre équipe de technologues et d'experts en recherche d'entreprise s'engage à transformer le processus d'examen de médicaments à usage humain de la FDA en s'appuyant sur des technologies permettant d'accélérer et d'optimiser la commercialisation de traitements sauvant des vies."

Mindbreeze InSpire soutient le personnel de la FDA dans la gestion efficace du processus d'examen médicamenteux grâce à une solution regroupant plus de 150 millions de documents de soumission, évaluations et communications sur une interface utilisateur unique, et les met à disposition sous la forme d'une base de connaissances consolidée. La solution allie les derniers progrès technologiques, comme l'apprentissage machine, le traitement du langage naturel, et des fonctions de recherche par IA dans un dispositif facile à utiliser et à déployer.

"Notre partenaire Booz Allen Hamilton a acquis une vaste expertise sur Mindbreeze ces dernières années. Leurs compétences en matière d'exécution et leur engagement en font le partenaire idéal pour nous soutenir dans nos efforts d'accélération de projets à grande échelle du gouvernement américain et du secteur des sciences du vivant", ajoute Daniel Fallmann, fondateur et PDG de Mindbreeze.

