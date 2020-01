Mindbreeze e Booz Allen Hamilton uniscono le loro forze per lavorare al servizio della FDA

CHICAGO, Illinois e MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, importante fornitore di applicazioni e servizi cloud per la gestione delle conoscenze, e Booz Allen Hamilton, leader nella gestione e nella consulenza tecnologica, stanno collaborando con la FDA, (Food and Drug Administration) per offrire delle capacità di ricerca aziendale per la comunità di revisione normativa del CDER (Center for Drug Evaluation and Research, Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci). La soluzione intelligente Mindbreeze InSpire è stata lanciata con successo a ottobre per offrire ampie capacità di ricerca per l'esame delle informazioni critiche, oltre a un meccanismo di supporto alle decisioni per aiutare il processo di revisione dei prodotti regolamentati dal Centro.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Mindbreeze e la FDA per offrire capacità di ricerca all'avanguardia al fine di sostenere l'importante missione per la salute pubblica dell'agenzia”, ha detto il dr. Roman Salasznyk, Vice Presidente di Booz Allen. “Il nostro team di tecnici ed esperti della ricerca aziendale è impegnato a trasformare il processo di revisione dei medicinali ad uso umano della FDA sfruttando le tecnologie abilitanti che aiutano sostanzialmente una commercializzazione molto più veloce ed efficiente di trattamenti che salvano la vita”.

Mindbreeze InSpire sostiene lo staff della FDA per la gestione efficace del processo di revisione dei medicinali con una soluzione che compila oltre 150 milioni di documenti di presentazione, revisioni e comunicazioni in una unica interfaccia utente, e li rende disponibili come base di conoscenze consolidate. La soluzione combina gli ultimi sviluppi tecnologici come l'apprendimento automatico (machine learning) e l'elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing) con funzioni di ricerca sostenute dalla IA (Intelligenza Artificiale) in un dispositivo che è facile da usare e implementare.

“Il nostro partner, Booz Allen Hamilton, ha costruito un ricco bagaglio di expertise su Mindbreeze negli ultimi anni. Le loro capacità di implementazione e il loro impegno li rendono il partner perfetto per noi e per i nostri sforzi per accelerare i progetti futuri su larga scala in tutti i settori del governo statunitense e delle scienze della vita”, ha aggiunto Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze.

