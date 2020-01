Carbios annonce une alliance stratégique avec l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société française de chimie verte installée dans le Puy-de-Dôme, annonce une alliance stratégique avec l'INSA Toulouse à travers son laboratoire internationalement reconnu TBI (Toulouse Biotechnology Institute), unité mixte de recherche (INSA Toulouse, INRA, CNRS).

Carbios se dote avec TBI d'un centre de recherche d’ingénierie enzymatique de notoriété internationale sur le recyclage et la biosynthèse des plastiques et donne ainsi une nouvelle dimension à ses activités de recherche en renforçant l’internalisation de ses travaux. Ce laboratoire, inédit dans le monde de l'ingénierie enzymatique, est dédié aux applications plastiques et sera inauguré le 28 janvier 2020 dans les locaux de l’INSA Toulouse.

Baptisé « PoPLaB » (Polymères Plastiques et Biotechnologies), ce laboratoire vient couronner 7 ans de collaboration scientifique qui ont abouti en 2016 à la création de Carbiolice, filiale de Carbios dédiée à la biodégradation du PLA et à la production par Carbios, en 2019, des premières bouteilles en PET 100% issues du biorecyclage de plastiques usagés.

Carbios annonce également qu'elle devient mécène de la Fondation de l'INSA Toulouse, une initiative qui vient renforcer les liens entre les deux entités. La Fondation apporte une contribution significative à la formation et à l'ouverture internationale des étudiants et des cadres scientifiques avec notamment la création d’un programme adossé à la Chaire « Biotechnologies et Environnement ».

Alain MARTY, Directeur Scientifique de Carbios commente : « La création de ce laboratoire concrétise plusieurs années de recherches fructueuses consacrées à la découverte et à l’optimisation d’enzymes de dégradation et de synthèse de polymères. Ce laboratoire bénéficiera d’équipements de pointe en termes de modélisation des enzymes et de compréhension des mécanismes moléculaires d’hydrolyse des plastiques, de plateformes d’évolution très haut débit des enzymes, le tout en s’appuyant sur des chercheurs hautement qualifiés. Il nous permettra de relever de nouveaux challenges en élargissant les polymères accessibles à notre technologie enzymatique. »

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de Carbios : « Carbios souhaite soutenir activement la fondation de l'INSA car plus qu'une vision, nous partageons une ambition commune : contribuer au travers de l’innovation et de la recherche à un monde durable mieux partagé et plus respectueux de l’environnement. »

Bertrand RAQUET, Directeur de l’INSA Toulouse ajoute : « Il s’agit d’un partenariat exemplaire où une entreprise innovante accélère sa recherche technologique en s’implantant au cœur du notre campus. La démarche est double : ensemble, nous créons un laboratoire coopératif, en associant les expertises de Carbios, de l’INSA, du CNRS et de l’INRA pour une nouvelle génération de plastiques, dégradables et recyclables.

Et ensemble, nous développons le modèle INSA, avec le soutien de la Fondation. Nos élèves ingénieurs et nos doctorants, soutenus dans leur diversité, mobilisent leurs expertises en biotechnologies et bioprocédés, et s’engagent dans des démarches entrepreneuriales, pour un monde durable. »

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

À propos de l’INSA de Toulouse

Avec près de 15 000 ingénieurs, présents dans tous les secteurs de l’économie, l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, école d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnue pour l’excellence de sa formation en cinq ans après le bac, qui attire des élèves de haut niveau. L’accueil et l’accompagnement de publics diversifiés font partie des valeurs et de la culture identitaire définies par les fondateurs de l’INSA Toulouse et portées par la direction de l’école. L’Institut développe également une recherche scientifique de pointe au sein des 8 laboratoires et place l’innovation au cœur de ses processus.

Son potentiel scientifique, de formation et de recherche, avec 700 personnels et 3200 étudiants, se concentre sur 5 enjeux sociétaux de premier plan : Transition écologique, Santé globale, Transition des environnements, Mobilités et infrastructures, Société numérique.

Ouvrir les horizons, accompagner les talents : le mécénat de la Fondation INSA Toulouse

Fondée en 2007, la Fondation INSA Toulouse permet aux entreprises et aux particuliers d’œuvrer ensemble pour le développement de l’Institut par des projets sociétaux et innovants. Depuis sa création, la Fondation est porteuse des valeurs humanistes de diversité, d’ouverture et de solidarité que l’INSA Toulouse s’attache à transmettre à ses étudiants. C’est pourquoi, elle s’est donnée pour mission première d’accompagner les élèves-ingénieurs de tous horizons, quels que soient leur origine, genre, ou situation vis-à-vis du handicap. La Fondation développe également des programmes de chaires de formation et de recherche, et soutient l’entrepreneuriat étudiant.