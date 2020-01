LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Pacific Drilling SA (NYSE: PACD) (the “Company”)) aangekondigd dat er een prijs is toegekend in de eerder bekendgemaakte arbitrageprocedure tussen de dochterondernemingen van de onderneming, Pacific Drilling VIII Limited (‘PDVIII’) en Pacific Drilling Services, Inc. (“PDSI”) en Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (“SHI”) gerelateerd aan het contract voor de bouw en verkoop van de Pacific Zonda Een arbitragetribunaal in Londen, Engeland (het ‘Tribunaal’) kende SHI ongeveer $ 320 miljoen toe voor zijn vorderingen op PDVIII en PDSI. De prijs omvat ongeveer $ 100 miljoen aan rente en kosten die door SHI worden gevorderd, waarop het Tribunaal heeft besloten een beslissing te nemen naar een latere datum.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.