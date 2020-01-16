KAL與捷克儲蓄銀行合作實現又一個世界第一——執行 Kalignite Hypervisor 的ATM正式上線使用

蘇格蘭愛丁堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 英國卡爾有限公司(KAL ATM Software)與捷克儲蓄銀行(Česká spořitelna)合作推出世界首例，在 Linux 虛擬機器上執行 Windows 10 的 ATM，現已正式上線運作。

KAL 與 Red Hat 合作，新近推出的 Kalignite Hypervisor 解決方案，幫助銀行擺脫強制、昂貴及具破壞性的 ATM 硬體升級的束縛，堪稱改變遊戲規則的解決方案。

該方案使用作業系統虛擬化 ( OS-Virtualization ) 技術解決長期存在的 ATM 強制硬體升級問題，分離 ATM PC 核心與 ATM 作業系統，從而實現在新 Windows 作業系統版本下不受支援的軟體驅動程式可由Linux來支援。

捷克儲蓄銀行 的 ATM 軟體創新產品總監 Juub OtAaHar 解釋說，考慮到微軟對 Windows 7 支援的快速停止，以及 ATM 硬體及軟體升級到 Windows 10 的相關費用及複雜性，加速促進了上線使用 Kalignite Hypervisor 的決定。

他說：「KAL 的全新解決方案使捷克儲蓄銀行能夠自己控制何時進行硬體升級。這意味著我們可以透過保持10-11年的更新周期來降低成本，而不是被迫局限於硬體的使用壽命。非常重要的是，Kalignite Hypervisor 還可幫助我們的軟體持續升級至最新版本。」

KAL 執行長 Aravinda Korala 補充道：「我們很高興捷克儲蓄銀行決定與我們合作，並共同創造這令人印象深刻的世界第一。Kalignite Hypervisor 可保障捷克儲蓄銀行的 ATM 上執行的所有軟體均為最新版本，並持續及時更新。這項技術不僅有助於 Windows 10 的移轉，還可幫助捷克儲蓄銀行移轉到新的 Windows LTSC 及 SAC 升級版本，而無需更換硬體。」

關於捷克儲蓄銀行

捷克儲蓄銀行（Česká spořitelna）為捷克共和國最大商業銀行，擁有400多萬客戶、捷克全國數量最多的分行及分布最廣泛的ATM 網路。服務對象涵蓋個人、中小企業、大型企業集團、城鎮以及市政機構等等。

捷克儲蓄銀行以其悠久的傳統為傲——成立於1825年，為捷克共和國第一家儲蓄銀行——但它同樣為自己的創新領航角色而感到自豪。其諸多產品及服務均是捷克市場的領導者。該銀行於2000年成為 Erste 集團成員。

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關於 KAL

KAL ---- 英國卡爾有限公司，是世界領先的 ATM 軟體公司，亦是花旗銀行、義大利聯合信貸銀行、荷蘭國際集團及中國建設銀行等大型銀行的首選軟體供應商。

KAL 的軟體幫助銀行能夠完全自主控制其 ATM 網路，降低成本，滿足所有安全需求，並提升競爭力。KAL軟體在全球80多個國家被安裝使用。

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