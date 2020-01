Alfresco aide le George Eliot Hospital NHS Trust à commencer son parcours vers le sans papier

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Alfresco Software, une société de logiciel de contenu, de processus et de gouvernance en open source, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre réussie de sa Digital Business Platform par le George Eliot Hospital NHS Trust afin de permettre des processus sans papier. En numérisant les formulaires cliniques et non cliniques, le Trust a la possibilité de rendre la création et les modifications plus rapides et faciles, ainsi que d’accorder aux patients un plus grand contrôle sur leur santé et leur bien-être. Après seulement quatre mois, les patients et le personnel observent une différence si positive qu’ils ont désormais des projets pour élargir l’utilisation de l’Alfresco Digital Business Platform afin de numériser davantage de processus.

« Alfresco a été très bien reçu et toutes les réponses ont été positives. Cela a été très bénéfique pour nous », a déclaré Stuart Sidebottom, chef de projet informatique au George Eliot Hospital NHS Trust. « Cela fonctionne, c’est plus rapide et les gens en sont très satisfaits. Alfresco est capable de traiter nos formulaires papier et de les rendre électroniques et finalement de rationaliser le processus pour obtenir de meilleurs résultats pour nos patients ».

Bien que le fait de devenir un trust sans papier soit une priorité majeure, il s’agit d’une entreprise considérable pour un hôpital, quelle que soit sa taille. Pour y parvenir, le Trust avait besoin d’une solution qui soit rapide à mettre en œuvre, facile à utiliser, et qui obtiendrait l’adhésion des cliniciens comme des équipes administratives afin d’en garantir l’adoption. D’après M. Sidebottom : « l’adoption est élevée » du fait de la formidable expérience utilisateur de la Digital Business Platform d’Alfresco.

« Alfresco est bien plus souple lorsqu’il s’agit d’effectuer des modifications rapides », a déclaré Sukhvinder Kaur Sehmbi, analyste programmeur au sein de l’équipe de développement et d’intégration des systèmes au George Eliot Hospital NHS Trust. « Avant Alfresco, lorsque l’on effectuait une modification sur un formulaire associé à un processus, cela nous imposait généralement de revenir sur tous les formulaires et de les modifier eux aussi pour garantir la cohérence. Cependant, en mettant en œuvre la Digital Business platform d’Alfresco, ce processus est considérablement simplifié parce qu’elle offre une bibliothèque de formulaires centralisée à laquelle plusieurs processus peuvent se référer. Nous sommes ravis que la nouvelle plateforme ait été si bien accueillie par les utilisateurs finaux et leurs commentaires ont été très positifs. »

« La NHS est la pierre angulaire de la santé britannique, prenant soin des citoyens tout au long de leur vie », a déclaré Jay Bhatt, président-directeur général d’Alfresco. « Nous sommes très fiers du fait que l’Alfresco Digital Business Platform joue son rôle pour aider le Trust a constamment améliorer les résultats pour le patient. Faciliter largement pour le Trust la façon de modifier ses processus, pour garder le rythme avec les demandes en évolution, est le genre de choses auxquelles nous aspirons. Nous apprécions de travailler avec l’équipe George Eliot sur leurs initiatives de modernisation et d’informatisation, et avons hâte de continuer de réduire le fardeau administratif pour les professionnels de la santé. »

La Digital Business Platform d’Alfresco connecte les personnes, les processus et les systèmes de manière transparente pour fournir du contenu aux personnes qui en ont besoin, au moment où elles le souhaitent. La plateforme transforme la façon dont les informations des patients sont gérées, partagées et traitées sur tout le continuum des soins.

De plus amples informations sont disponibles ici : https://www.alfresco.com/customers/george-eliot-hospital-nhs-trust

À propos du George Eliot Hospital NHS Trust

Le George Eliot Hospital NHS Trust fournit un large éventail de services hospitaliers et basés sur la communauté à Nuneaton, Warwickshire, Leicestershire et Coventry. L’hôpital, qui a ouvert en 1948, fournit des services pour les accidents et d’urgence, des services chirurgicaux électifs et non électifs, ainsi qu’une série de services pour les femmes, les enfants, de diagnostic et thérapeutiques à plus de 300 000 patients.

À propos d’Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société commerciale de logiciels open source offrant un moyen de travailler plus efficace et plus rationnel aux personnes, en garantissant que celles-ci disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. La Digital Business Platform d’Alfresco accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s’agit d’une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, le Musée canadien des droits de la personne, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d’état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondé en 2005, Alfresco a son siège à Boston, Massachusetts, États-Unis. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

