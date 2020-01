Ultimate Risk Solutions e msg global solutions AG anunciam aliança estratégica

REGENSDORF, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Ultimate Risk Solutions (URS) e a msg global solutions têm o prazer de anunciar uma aliança estratégica, que combina os profundos conhecimentos da indústria e os recursos de desenvolvimento da msg global com o conjunto avançado de gerenciamento de risco da Ultimate Risk Solutions para gestão de capital econômico e regulatório, modelagem de ativos, ERM, reservas e otimização de preços. O objetivo da parceria é se beneficiar das principais competências uns dos outros e agregar valor aos dois negócios para aproveitar os recursos, produtos e serviços existentes.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a equipe da URS”, disse Peter Umscheid, CEO global da msg. “As soluções URS são uma extensão lógica de nossas principais ofertas de seguros e resseguros.”

“A nossa aliança estratégica com a msg é mais uma evidência do nosso compromisso contínuo de oferecer as plataformas de modelagem de risco financeiro mais avançadas e fáceis de usar, que atendem às necessidades em rápida evolução de nossos tomadores de decisão corporativos”, disse Alex Bushel, fundador e CEO da URS.

A parceria cria vantagens para as empresas e seus clientes ao vincular a modelagem de risco e os principais sistemas de seguro e resseguro para aprimorar a capacidade de tomada de decisão e reduzir os recursos necessários para a extração e entrada de dados.

Sobre a msg global solutions

A msg global solutions é uma integradora de sistemas, parceira de desenvolvimento de software e provedora de serviços gerenciados com foco em soluções SAP para contabilidade, finanças, relatórios regulatórios, gerenciamento de desempenho e experiência do cliente. Com operação em escritórios do mundo inteiro e crescendo cada vez mais, as nossas equipes de especialistas ajudam os clientes a alcançar eficiência operacional e melhorar os recursos de tomada de decisão. Embora a base de nossa experiência esteja no setor de serviços financeiros, as nossas soluções são utilizadas em várias indústrias. Fazemos parte da msg, um grupo internacional independente de empresas com mais de 7.500 funcionários no mundo inteiro. Estas empresas oferecem um amplo espectro de consultoria criativa, estratégica e serviços inteligentes e sustentáveis, além de soluções de TI de valor agregado. Para saber mais sobre a msg global solutions, visite: www.msg-global.com

Sobre a Ultimate Risk Solutions

A Ultimate Risk Solutions, LLC é uma desenvolvedora de tecnologias de software de modelagem de risco financeiro. Fundada em 2001, a URS se tornou uma das principais fornecedoras de tecnologias dinâmicas de análise financeira e modelagem de riscos para seguradoras, resseguradoras, corretores de resseguros, empresas de consultoria e autoridades reguladoras, com uma ampla base de clientes no mundo inteiro. Risk Explorer ™ é uma marca comercial da Ultimate Risk Solutions LLC. Para saber mais sobre a Ultimate Risk Solutions, visite: https://www.ultirisk.com/

