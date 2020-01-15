Axens与埃克森美孚公司签署联盟协议以提供FLEXICOKING™技术和集成残油转化解决方案

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--埃克森美孚公司今天宣布，埃克森美孚催化剂及技术许可有限责任公司(ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC)已与Axens签署许可联盟协议，以授权Axens提供埃克森美孚公司的FLEXICOKING™技术和集成残油转化解决方案。

根据该协议，Axens被授权在全球为新的FLEXICOKING装置的设计、建造和启动提供销售、许可和工程工作与技术支持。Axens将根据单一的许可与工程协议提供该技术。这个新的联盟利用双方的共同专长，通过提供最大化液体产量和最小化石油焦生产的残油转化解决方案来满足客户需求。

FLEXICOKING技术是经过商业验证、经济高效的连续流化床过程，可将重质进料热转化为轻 质油品和清洁的灵活气。FLEXICOKING技术与Axens H-Oil技术相结合，可提供升级残油的灵活性。它可提供灵巧的解决方案以增强高价值液体产品，以及可用作燃料替代品或用于发电的清洁灵活气，使其成为满足IMO 2020燃料标准的理想选择。在用于发电时，它的资本投资与结合了石油焦气化的延迟焦化相比可降低40%。

埃克森美孚催化剂和技术许可公司总裁Dan Moore表示：“我们很高兴扩大与Axens的合作伙伴关系，向业界提供这项经过验证的技术。特别是与安装延迟焦化器装置和独立的气化炉进行电力或燃气生产相比，FLEXICOKING提供了一种强大、省钱且节能的工艺。通过将我们的所有者-运营商经验与Axens强大的许可和工程专长相结合，我们能够提供先进的技术，以满足炼油厂和原油到化学络合物客户的需求。”

Axens董事长兼首席执行官Jean Sentenac表示：“我们很高兴再次与埃克森美孚合作以更好地满足客户的需求，通过解决终端残渣转化问题，同时减少焦炭或低价值混合原料的生产。该联盟将FLEXICOKING和H-Oil技术相结合，为我们的客户提供了难以抗拒的残油转换新选项。”

FLEXICOKING技术服务包括：

初步咨询

制定许可提案

基本工程包，包括设计规范和操作指南

在前端工程和设计以及工程、采购和施工阶段的工程支持

技术转让、培训和启动支持

以持续优化为目的的装置监控服务

关于埃克森美孚催化剂及技术许可有限责任公司

埃克森美孚先进的专有催化剂、气体处理溶剂和优势工艺技术可以帮助炼油厂、石化制造商和天然气处理商提高产能、降低成本、提高利润率、减少排放量，并实现安全、可靠而高效的设施运营。准备更好地满足您在炼油、天然气和化学品方面的需求？观看我们的视频

关于Axens

AXENS (www.axens.net)是一家全球性集团，致力于为石油和生物质转化为清洁燃料、主要石化中间体的生产和净化，以及所有的天然气处理和转化选项提供全方位的解决方案。Axens的主要业务范围包括技术、设备 、熔炉、模块化单元、催化剂、吸附剂和相关服务。Axens涵盖整个价值链, 从可行性研究到单元启动以及整个项目期间的跟进。这种独特的定位确保了最高水平的性能, 同时减少了对环境的影响。Axens全球产品基于: 训练有素的人力资源、现代化的生产设施和广泛的全球工业、技术支持和商业服务网络。

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