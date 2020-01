KAL e Česká Spořitelna Alcançam o Primeiro Lugar no Mundo com a Produção do Kalignite Hypervisor ATM

EDIMBURGO, Escócia--(BUSINESS WIRE)--Em um mundo inédito, a KAL ATM Software e a Česká spořitelna lançaram o primeiro ATM executando o Windows 10 em um Hypervisor Linux.

A nova solução Kalignite Hypervisor da KAL, em parceria com a Red Hat, é uma solução revolucionária que permite aos bancos se libertarem de atualizações de hardware ATM obrigatórias, caras e disruptivas.

Usa a tecnologia de virtualização de sistema operacional para resolver o problema de longa data de atualizações de hardware ATM forçadas e desacopla o núcleo de PC do ATM do sistema operacional ATM, para que os drivers de software não suportados nas novas versões do sistema operacional Windows possam ser suportados pelos drivers Linux.

O proprietário do produto Inovação de software ATM da Česká spořitelna, Jakub Otáhal, explica que o fim do suporte para o Windows 7 e as despesas e complexidade associadas à atualização do hardware e software ATM para o Windows 10 levaram à decisão de instalar o Kalignite Hypervisor em um ambiente de produção piloto.

Ele disse: “A nova solução da KAL dá ao Česká spořitelna o controle sobre quando realizar atualizações de hardware. Isso significa que podemos reduzir custos mantendo nossa reciclagem de renovação de 10 a 11 anos, em vez de sermos forçados a cumprir a vida útil do hardware. Muito importante, o Kalignite Hypervisor também nos permite manter nosso software atualizado.”

Aravinda Korala, CEO da KAL, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos que Česká spořitelna tenha decidido fazer parceria conosco para alcançar esse mundo impressionante em primeiro lugar. O Kalignite Hypervisor permite que o Česká spořitelna fique completamente atualizado e execute as versões mais recentes de todos os softwares em seus caixas eletrônicos. Essa tecnologia não apenas ajuda na migração do Windows 10 como também permite que o Česká spořitelna migre para novas atualizações do Windows LTSC e SAC sem exigir alterações de hardware.”

Sobre o Česká spořitelna

O Česká spořitelna é o maior banco da República Tcheca, com mais de quatro milhões de clientes e as mais extensas redes de agências e caixas eletrônicos do país. Fornece serviços para pessoa física, pequenas e médias empresas, cidades e municípios, e financia grandes corporações.

Česká spořitelna se orgulha de sua longa tradição - foi estabelecido em 1825 como o primeiro banco de poupança da República Tcheca -, mas também tem orgulho de seu papel como inovador. Muitos de seus produtos e serviços são líderes no mercado tcheco. O banco é membro do Grupo Erste desde o ano 2000.

Para mais informações, acesse www.csas.cz/en/about-us/who-we-are

Sobre a KAL

A KAL é uma empresa líder mundial em software para caixas eletrônicos e o fornecedor preferencial de mega bancos, como Citibank, UniCredit, ING e China Construction Bank.

O software da KAL oferece aos bancos controle total de sua rede ATM, reduzindo custos, atendendo a todas as necessidades de segurança e melhorando a competitividade. É instalado e apoiado em mais de 80 países.

Para mais informações, acesse www.kal.com

