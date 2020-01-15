Covetrus達成最終協定，將scil動物照護業務售予賀斯卡

緬因州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--動物保健科技和服務領域的全球領導者Covetrus (NASDAQ: CVET)今天宣佈已達成最終協定，將以1.25億美元的現金收購價格，將其scil動物照護業務(“scil”)售予賀斯卡公司（Heska Corporation，簡稱「賀斯卡」）(NASDAQ: HSKA)，但尚需進行特定的成交調整。

該項交易可望在未來60至90天內完成，尚需達成特定成交條件。Covetrus預計，扣除稅費和交易相關費用後，交易淨現金所得將有助於減少其淨債務，並改善其槓桿部位。交易所得還可用於其他一般公司目的。

Covetrus代理總裁兼執行長Ben Wolin表示：「雖然我們仍處於執行策略的早期階段，但該項交易是這一過程中重要的第一步。」

最終協定還包括Covetrus與賀斯卡之間的商業關係，該關係的締結旨在為賀斯卡的診斷產品系列提供持續物流支援，以及在Covetrus全球科技解決方案業務資訊管理軟體系統(“PIMS”)和賀斯卡實驗室和影像解決方案之間提供連通性。

Stifel在此次交易中擔任Covetrus的獨家財務顧問。

另外，Covetrus今天宣佈了一項協議，將公司的西班牙和葡萄牙業務與西班牙一流的獸醫產品和服務提供者Distrivet合併。此一新的合資企業將具有吸引力的西班牙市場中兩個具高度互補性業務相結合。Covetrus將擁有Distrivet （Covetrus旗下公司）的50.01%股權，且該合資企業將被視為權益會計法下的投資。該項交易可望在約90天內完成，尚需達成特定成交條件，包括監管許可。財務條款沒有揭露。

關於Covetrus

Covetrus是全球性動物保健科技和服務公司，致力於增強獸醫執業合作夥伴的能力，以推動改善的健康和財務成果。我們將產品、服務和科技整合到單一平臺中，讓我們的客戶能夠獲得他們所需的解決方案和見解，從而以最佳方式工作。我們對動物和動物照顧者福祉的熱情驅使我們推進獸醫界的發展。Covetrus總部位於緬因州波特蘭，擁有5500多名員工，為全球超過10萬名客戶提供服務。請造訪covetrus.com瞭解更多資訊。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》第27A節及其修訂版以及《1934年證券交易法》第21E節及其修訂版界定的某些前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，包括關於完成本文所述交易的時機、我們對交易所得用途的預期、交易的益處、我們對策略的執行，以及我們為追求目標所採取的步驟的陳述。在某些情況下，我們可使用「預測 」、「相信 」、「潛在 」、「繼續 」、「預估 」、「預期 」、「預計 」、「計畫 」、「打算 」、「可能 」、「可以 」、「也許 」、「或許 」、「將會 」、「應該 」或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述存在諸多風險和不確定性，包括但不限於與下述有關的風險：我們完成交易的能力；交易對我們財務狀況和客戶的影響；我們的管理層過渡；成功整合業務和員工的能力；實現創建Covetrus相關交易之預期利益和綜效的能力；交易的完成對各種關係的潛在影響，包括與員工、客戶和競爭對手的關係；留住關鍵人員的能力；達成績效目標的能力；金融市場、利率和外匯匯率的變化；我們市場的變化；訴訟的影響；英國脫歐的影響；以及所討論的其他風險和因素等，包括在我們於2019年3月29日遞交的Form 10-K年度報告，以及為截至2019年9月30日之季度遞交的Form 10-Q季度報告「風險因素」標題下討論的風險和因素，以及在我們向美國證券交易委員會遞交的其他文件中討論的風險和因素。我們的前瞻性陳述是根據我們管理團隊目前的信念和期望，除法律規定外，我們不承擔對本新聞稿所含前瞻性陳述進行任何修訂或更新以反映本新聞稿日期之後發生事件或情況的義務，無論是因為出現新資訊、發生未來事件或其他原因。我們提醒投資人不可過分依賴這些前瞻性陳述。

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