Covetrus达成最终协议，向赫斯卡剥离scil动物护理业务

缅因州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--动物卫生技术和服务领域的全球领导者Covetrus (NASDAQ: CVET)今天宣布，其已达成一项最终协议，将以1.25亿美元的现金收购价格，将其scil动物护理业务(“scil”)出售给赫斯卡医疗（Heska Corporation，简称“赫斯卡”）(NASDAQ: HSKA)，但尚需进行惯常成交调整。

该项交易预计将在接下来的60至90天内成交，尚需达成惯常成交条件。Covetrus预计，扣除税费和交易相关费用后，交易净现金所得将有助于减少其净债务，并提高其杠杆头寸。交易所得还可用于其他一般公司目的。

Covetrus代理总裁兼首席执行官Ben Wolin表示：“ 虽然我们仍处于实施我们战略的早期阶段，但该项交易是这一过程的重要第一步。”

最终协议还包括Covetrus与赫斯卡之间的商业关系，该关系的缔结旨在向赫斯卡的诊断产品系列提供持续物流支持，以及在Covetrus全球技术解决方案业务信息管理软件系统(“PIMS”)和赫斯卡实验室和成像解决方案之间提供连通性。

Stifel在此次交易中担任Covetrus的独家财务顾问。

另外，Covetrus今天宣布了一项协议，将公司在西班牙和葡萄牙的业务与西班牙领先兽医产品和服务提供商Distrivet相合并。该新的合资公司将具吸引力西班牙市场上的两个具高度互补性业务相结合。Covetrus将拥有Distrivet（Covetrus旗下公司）50.01%的股权，且该合资公司将被视为权益会计法下的投资。该项交易预计将在约90天内完成，尚需达成惯常成交条件，包括监管许可。财务条款没有披露。

关于Covetrus

Covetrus是一家全球动物卫生技术和服务公司，致力于增强兽医实践合作伙伴的能力，以推动改善健康和财务状况。我们将产品、服务和技术整合到一个平台中，让我们的客户能够获得他们所需的解决方案和见解，从而以最佳方式工作。我们对动物和动物照顾者福祉的热情驱使我们推进兽医世界的发展。Covetrus总部位于缅因州波特兰，拥有5500多名员工，为全球超过10万名客户提供服务。访问covetrus.com了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933年证券法案》第27A节及其修订版以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订版界定的某些前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，包括关于完成本文所述交易的时机、我们对交易所得用途的预期、交易的益处、我们对战略的执行以及我们为追求实现目标所采取的步骤的陈述。在某些情况下，我们可使用“预测”、“相信”、“潜在”、“继续”、“预估”、“预期”、“预计”、“计划”、“打算”、“可能”、“可以”、“也许”、“或许”、“将会”、“应该”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语来识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述存在诸多风险和不确定性，包括但不限于与下述有关的风险：我们完成交易的能力；交易对我们财务状况和客户的影响；我们的管理层过渡；成功整合业务和员工的能力；实现促使组建Covetrus的相关交易之预期利益和协同作用的能力；交易的完成对各种关系的潜在影响，包括与员工、客户和竞争对手的关系；留住关键人员的能力；实现绩效目标的能力；金融市场、利率和外汇汇率的变化；我们市场的变化；诉讼的影响；英国脱欧的影响；以及所讨论的其他风险和因素等，包括在我们2019年3月29日提交的Form 10-K年度报告以及为截至2019年9月30日季度提交的Form 10-Q季度报告“风险因素”标题下讨论的风险和因素，以及在我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险和因素。我们的前瞻性陈述基于我们管理团队的当前信念和期望，除法律规定外，我们不承担对本新闻稿所含前瞻性陈述进行任何修订或更新以反映本新闻稿日期之后发生事件或情况的义务，无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因。我们提醒投资者不可过分依赖这些前瞻性陈述。

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