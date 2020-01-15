KAL与捷克储蓄银行合作实现又一个世界第一---- 运行 Kalignite Hypervisor 的ATM正式投产使用

苏格兰爱丁堡--(BUSINESS WIRE)--英国卡尔有限公司与捷克储蓄银行 合作推出世界首例，在 Linux 虚拟机上运行 Windows 10 的 ATM，现已正式投产运行。

KAL 与 Red Hat 合作，新近推出的 Kalignite Hypervisor 解决方案, ，帮助银行摆脱强制、昂贵及具破坏性的 ATM 硬件升级的束缚，堪称改变游戏规则的解决方案。

该方案使用操作系统虚拟化 ( OS-Virtualization ) 技术解决长期存在的 ATM 强制硬件升级问题，分离 ATM PC 核心与 ATM 操作系统，从而实现在新 Windows 操作系统版本下不受支持的软件驱动程序可由Linux来支持。

捷克储蓄银行 的 ATM 软件创新产品总监 Juub OtAaHar 解释说, 考虑到微软对 Windows 7 支持的快速停止，以及 ATM 硬件及软件升级到 Windows 10 的相关费用及复杂性，加速促进了投产使用 Kalignite Hypervisor 的决定。

他说：“KAL 的全新解决方案使 捷克储蓄银行能够自己控制何时进行硬件升级。这意味着我们可以通过保持10-11年的更新循环来降低成本，而不是被迫局限于硬件的使用寿命。非常重要的是，Kalignite Hypervisor 还可帮助我们的软件持续升级至最新版本。”

KAL 首席执行官 Aravinda Korala 补充道：“我们很高兴 捷克储蓄银行决定与我们合作，并共同创造这令人印象深刻的世界第一。Kalignite Hypervisor 可保障捷克储蓄银行的 ATM 上运行的所有软件均为最新版本，并持续及时更新。这项技术不仅有助于 Windows 10 的迁移，还可帮助捷克储蓄银行迁移到新的 Windows LTSC 及 SAC 升级版本，而无需更换硬件。”

关于捷克储蓄银行

捷克储蓄银行（ Česká spořitelna ）为捷克共和国最大商业银行，拥有400多万客户、捷克全国数量最多的分行及分布最广泛 的ATM 网络。服务对象涵盖个人、中小企业、大型企业集团、城镇以及市政机构等等。

捷克储蓄银行以其悠久的传统为傲——成立于1825年，为捷克共和国第一家储蓄银行——但它同样为自己的创新领航角色而感到自豪。其诸多产品及服务均是捷克市场的领导者。该银行于2000年成为 Erste 集团成员。

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关于 KAL

KAL ---- 英国卡尔有限公司，是世界领先的 ATM 软件公司，亦是花旗银行、意大利联合信贷银行、荷兰国际集团及中国建设银行等大型银行的首选软件供应商。

KAL 的软件帮助银行能够完全自主控制其 ATM 网络，降低成本，满足所有安全需求，并提升竞争力。KAL软件在全球80多个国家被安装使用。

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