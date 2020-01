KAL et Česká spořitelna réalisent une première mondiale avec le lancement de leur GAB doté de la solution Kalignite Hypervisor

ÉDIMBOURG, Écosse--(BUSINESS WIRE)--KAL ATM Software et Česká spořitelna ont lancé le premier GAB fonctionnant sous Windows 10 sur un hyperviseur Linux.

La solution Kalignite Hypervisor , développée par KAL en partenariat avec Red Hat, est une nouvelle solution innovante qui permet aux banques de se libérer des mises à jour matérielles obligatoires, coûteuses et disruptives de leurs GAB.

Elle fait appel à la virtualisation des systèmes d’exploitation et découple la carte mère du GAB de son système d’exploitation . Cela signifie que les pilotes logiciels incompatibles avec les nouvelles versions des systèmes d’exploitation Windows seront maintenant pris en charge par les pilotes Linux.

Jakub Otáhal , Maître d’ouvrage de l’Innovation logicielle GAB, explique que la fin du support Windows 7, qui approche à grands pas, ainsi que les coûts associés et la complexité des mises à jour matérielles et logicielles des DAB GAB pour passer à Windows 10, ont motivé la décision d’installer Kalignite Hypervisor dans un environnement de production pilote.

« La nouvelle solution de KAL permet à Česká spořitelna de contrôler le moment auquel la banque procède à ses mises à jour logicielles. Ce qui signifie que nous pouvons réduire les coûts en nous en tenant à notre calendrier de renouvellement, tous les 10 à 11 ans, plutôt que d’être contraints de nous conformer à la durée de vie du matériel. Et autre point très important, Kalignite Hypervisor nous permet de nous assurer que nos logiciels sont parfaitement à jour ».

« Nous sommes très heureux que Česká spořitelna ait décidé de nous rejoindre pour réaliser cette formidable première mondiale. Kalignite Hypervisor permet à Česká spořitelna d’exécuter les dernières versions de tous les logiciels sur ses GAB. Il s’agit d’une technologie qui facilite, non seulement la migration vers Windows 10, mais permet également à Česká spořitelna de passer aux nouvelles mises à jour des versions LTSC et SAC de Windows sans avoir à changer son matériel », a ajouté Aravinda Korala, PDG de KAL.

À propos de Česká spořitelna

Česká spořitelna est la plus grande banque de République tchèque avec plus de quatre millions de clients, et dispose du réseau d’agences et de GAB le plus important du pays. La banque propose des services aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux villes et municipalités, et finance les grandes entreprises.

Česká spořitelna tire une grande fierté de son histoire – créée en 1825, la banque fut le premier organisme d’épargne de République tchèque, et est tout aussi fière de son rôle en matière d’innovation. Nombre de ses produits et services sont des leaders sur le marché tchèque. La banque est membre de Erste Group depuis 2000.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante : www.csas.cz/en/about-us/who-we-are

À propos de KAL

KAL est un leader mondial des logiciels pour GAB et est le principal fournisseur des méga-banques telles que Citibank, UniCredit, ING et China Construction Bank.

Les logiciels de KAL permettent aux banques de disposer d’un contrôle total sur leur réseau de GAB, de réduire leurs frais, de répondre à tous leurs besoins en matière de sécurité et de les rendre plus compétitives. KAL dispose d’une présence et de clients dans plus de 80 pays.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de KAL : www.kal.com