Covetrus Assina Acordo Definitivo para Alienar Cuidados com Animais da Heska

PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)--Covetrus (NASDAQ:CVET), líder mundial em tecnologia e serviços de saúde animal, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender seu negócio de cuidados com animais ("scil") à Heska Corporation ("Heska") (NASDAQ:HSKA) por um preço de compra de US$ 125 milhões em dinheiro, sujeito a ajustes de fechamento habituais.

Espera-se que a transação seja concluída nos próximos 60 a 90 dias, sujeita às condições habituais de fechamento. A Covetrus espera que o caixa líquido da transação, após impostos e taxas referentes à transação, ajude a reduzir sua dívida líquida e a melhorar sua posição de alavancagem. O produto também pode ser utilizado para outros fins corporativos gerais.

" Enquanto ainda estamos nos estágios iniciais de execução de nossa estratégia, esta transação é um importante passo inicial neste processo", disse Ben Wolin, presidente interino e diretor executivo da Covetrus.

O acordo definitivo também inclui um relacionamento comercial entre a Covetrus e a Heska, vinculado ao suporte logístico contínuo da família de produtos de diagnóstico da Heska, além da conectividade entre os sistemas de software de gerenciamento de informações práticas ("PIMS") da Covetrus Global Technology Solutions e as soluções de laboratório e imagem da Heska.

A Stifel atuou como consultoria financeira exclusiva da Covetrus para esta transação.

Em separado, a Covetrus anunciou hoje um acordo para combinar os negócios da empresa na Espanha e Portugal com a Distrivet, líder no fornecimento de produtos e serviços veterinários na Espanha. Esta nova joint-venture reúne dois negócios altamente complementares no atraente mercado espanhol. A Covetrus será proprietária de 50,01% da Distrivet, uma empresa da Covetrus, e a joint-venture será tratada como um investimento pelo método da equivalência patrimonial. Espera-se que a transação seja concluída em cerca de 90 dias, sujeita à satisfação das condições usuais de fechamento, incluindo liberação regulamentar. Os termos financeiros não foram divulgados.

A Covetrus é uma empresa mundial de tecnologia e serviços de saúde animal, dedicada a capacitar as parcerias da clínica veterinária para obter melhores resultados financeiros e de saúde. Reunimos produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e percepções de que precisam para trabalhar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por quem cuida deles nos leva a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários, atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em covetrus.com.

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas, dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre o momento para o fechamento das transações descritas neste documento, nossas expectativas em relação ao uso dos recursos provenientes da transação, os benefícios das transações, nossa execução em nossa estratégia e as etapas que adotamos para alcançar nossos objetivos. Em alguns casos, podemos usar termos como "prediz", "acredita", "potencial", "continua", "antecipa", "estima", "espera", "planeja", "pretende", "pode", "poderia", "provavelmente", "irá", "deveria" ou outras palavras que transmitam incerteza sobre eventos ou resultados futuros para identificar estas declarações prospectivas. Tais declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, entre outros, nossa capacidade de fechar transações; o impacto das transações em nossa posição financeira e em nossos clientes; riscos associados à nossa transição de gerenciamento; a capacidade de integrar com sucesso operações e funcionários; a capacidade de obter benefícios e sinergias antecipadas das transações que criaram a Covetrus; o impacto potencial da consumação das transações nos relacionamentos, inclusive com funcionários, clientes e concorrentes; a capacidade de reter pessoal-chave; a capacidade de atingir metas de desempenho; mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; mudanças em nosso mercado; o impacto do litígio; o impacto do Brexit; bem como riscos e fatores adicionais discutidos, incluindo os discutidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K registrado em 29 de março de 2019 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q registrado no trimestre finalizado em 30 de setembro de 2019, e em nossos outros arquivos da CVM. Nossas declarações prospectivas são baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa equipe de gerenciamento e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer revisões nas declarações prospectivas contidas neste comunicado ou de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros fatores. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas.

