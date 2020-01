Covetrus annonce avoir conclu un accord définitif pour vendre les activités scil dans le domaine des soins aux animaux à Heska

PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)--Covetrus (NASDAQ: CVET), leader mondial dans le domaine des technologies et des services de santé animale, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif afin de vendre ses activités de soins aux animaux scil («scil») à Heska Corporation («Heska») (NASDAQ: HSKA) pour un prix d’achat de 125 millions USD en espèces, sous réserve des ajustements et des conditions de clôture.

La transaction devrait être clôturée sous 60 à 90 jours, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Covetrus s’attend à ce que les liquidités nettes provenant de la transaction, après impôts et frais liés à la transaction, contribuent à réduire sa dette nette et à accroître son influence sur le marché. Le produit de la vente pourra également être utilisé à d’autres fins générales de l’entreprise.

« Bien que nous n’en soyons encore qu’aux premières étapes de l’exécution de notre stratégie, cette transaction constitue une mesure initiale importante de ce processus», a déclaré Ben Wolin, président intérimaire et président-directeur général de Covetrus.

L’accord définitif comprend également une relation commerciale entre Covetrus et Heska liée à une aide logistique continue pour la famille de produits de diagnostic d’Heska, et à la connectivité entre les systèmes logiciels de gestion des pratiques (practice information management software systems, «PIMS») de Covetrus Global Technology Solutions («PIMS») et les solutions d’imagerie et de laboratoire d’Heska.

Stifel a agi comme conseiller financier exclusif de Covetrus pour cette transaction.

Séparément, Covetrus a annoncé aujourd’hui un accord visant à associer les activités de la société en Espagne et au Portugal avec celles de Distrivet, le fournisseur principal de produits et services vétérinaires en Espagne. Cette nouvelle cosociété réunit deux entreprises hautement complémentaires sur le marché attrayant de l’Espagne. Covetrus possèdera 50,01 % de Distrivet, une société Covetrus, et la cosociété sera traitée comme un investissement selon la méthode de consolidation par mise en équivalence. La transaction devrait être clôturée dans environ 90 jours, sous réserve de satisfaire aux conditions de clôture habituelles, y compris l’autorisation réglementaire. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

À propos de Covetrus

Déclarations prospectives

