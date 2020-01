Genomic Vision signe un partenariat stratégique avec GIPTIS (Institut de génétique pour les Patients, les Thérapies, l'Innovation et la Science) dans la lutte contre les maladies génétiques

BAGNEUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

GENOMIC VISION (Paris:GV) (FR0011799907 – GV), une société de biotechnologie développant des outils d'intelligence artificielle et moléculaires pour étudier les changements structurels et dynamiques de l'ADN, en particulier dans le génome humain, est heureuse d'annoncer un partenariat avec GIPTIS (Institut de génétique pour les Patients, les Thérapies, l'Innovation et la Science), le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques rares, récemment créé par le professeur Nicolas Lévy à Marseille. L'objectif de ce partenariat est d'accélérer et de faciliter le diagnostic et le traitement des patients, grâce à la technologie et à l'expertise exclusives de Genomic Vision.

Afin d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies génétiques rares, GIPTIS s'est fixé comme principaux objectifs d'accélérer le diagnostic, d'accroître la capacité de recherche, de multiplier le nombre de traitements efficaces et d'améliorer les soins aux patients et aux familles.

Le Professeur Nicolas Lévy, chef du Département de Génétique Médicale à l'Hôpital de la Timone, explique : « Genomic Vision a mis au point une technologie puissante qui aide à comprendre les anomalies génétiques complexes, en particulier dans le vieillissement et les maladies neurologiques, deux domaines thérapeutiques où les besoins cliniques non satisfaits sont importants. Il est très utile en particulier de caractériser les régions génomiques contenant des séquences répétées pour lesquelles les technologies de séquençage nouvelle génération ne sont pas assez efficaces ».

Les modalités du partenariat comprennent plusieurs programmes de recherche avec le développement de nouveaux tests ciblant des maladies génétiques spécifiques, dont Genomic Vision aura les droits de commercialisation exclusifs.

Aaron Bensimon, fondateur et PDG de Genomic Vision, ajoute : « C'est la fusion entre l'innovation technologique et les besoins cliniques non satisfaits qui traversera les frontières et apportera aux médecins et aux patients de nouveaux tests. Genomic Vision et GIPTIS sont les partenaires adéquats pour développer une telle approche novatrice. GIPTIS apportera à Genomic Vision une source importante de besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies neurologiques et sera un atout majeur pour le développement et la validation de ces nouveaux tests. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par ce prestigieux institut pour participer à ce projet exceptionnel . C'est non seulement l'occasion de mettre en place de nouveaux tests de diagnostic in vitro, mais aussi une ouverture vers les marchés du Sud, où les taux de maladies génétiques sont plus élevés qu’ ailleurs ».

A PROPOS DE GIPTIS

Aujourd’hui, les maladies génétiques rares touchent 3 millions de personnes en France et 50 millions dans le bassin méditerranéen. Plus de 95% des malades sont sans traitement adapté et 60% d’entre eux sont des enfants.

Dans la majorité des cas, ces maladies sont graves, invalidantes, chroniques et impactent des familles entières.

L’ambition de GIPTIS : soigner mieux, plus vite, à plus grande échelle, en facilitant les collaborations entre le meilleur des mondes public et privé, académique et industriel. GIPTIS réunit et fait travailler ensemble, au plus près des malades et dans un même lieu d’excellence totalement innovant, tous les acteurs concernés : équipes médicales, équipes de recherche fondamentale et appliquée, start-ups, industriels du médicament et associations de malades.

Fondée par le Pr. Nicolas Lévy, généticien de renommée internationale, GIPTIS sera une Fondation reconnue d’utilité publique composée d’une gouvernance mixte, pour une coopération fructueuse des acteurs privés et publics. Son modèle économique novateur permettra de financer l’innovation et de garantir l’équité d’accès aux soins pour tous les malades, sans surcoût pour les institutions publiques de soins et de recherche.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires basés sur l'intelligence artificielle pour contrôler la qualité et la sécurité des modifications du génome, en particulier dans les technologies d'édition du génome et les procédés de bioproduction.

Les outils moléculaires exclusifs de GENOMIC VISION fournissent des mesures quantitatives robustes qui sont nécessaires pour permettre une caractérisation hautement fiable de l'altération de l'ADN dans le génome. Ces outils sont actuellement utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et pour le diagnostic des maladies génétiques.

Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

