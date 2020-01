BOSTON & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Invicro LLC, een Konica Minolta Company en Paige, Inc., de leider in computationele pathologie, hebben vandaag een strategische alliantie aangekondigd om geïntegreerde pathologieoplossingen te bieden om farmaceutische en biotechnologische sponsors te ondersteunen bij hun geneesmiddelenontdekking en ontwikkelingsinitiatieven. Invicro is een wereldwijde leverancier van beeldvormende biomarkers, kernlaboratoriumdiensten, geavanceerde analyses en softwareoplossingen voor de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen. Paige is een pionier in het transformeren van de diagnose en behandeling van kanker door middel van klinische kwaliteit kunstmatige intelligentie (AI).

