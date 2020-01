BIOCORP et SANOFI renforcent leur partenariat autour de Mallya

ISSOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, et SANOFI annoncent aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat concernant Mallya.

Les négociations entamées en juillet 2019 ont amené les équipes de BIOCORP et de SANOFI à renforcer leur collaboration, développant de réelles synergies autour du dispositif Mallya. Un nouveau projet visant à associer étroitement Mallya aux stylos à insuline SoloStar est ainsi initié ce jour.

BIOCORP, qui a déjà perçu 6 M€ d’upfront de la part de SANOFI en 2019, reçoit ce jour un nouvel upfront de 1 M€ assorti de 12 M€ supplémentaires échelonnés sur la période de collaboration. Des revenus complémentaires seront générés par la production des dispositifs Mallya par BIOCORP pour le compte de SANOFI.

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : “Après plusieurs mois de développements pour répondre aux besoins spécifiques de SANOFI, nous sommes heureux de la confiance renouvelée de notre partenaire qui s‘engage à nos côtés pour la conception, le développement et la distribution d’un tout nouveau dispositif dans la gamme Mallya. Notre technologie, alliée à la force commerciale de SANOFI, permettra d’offrir à un très grand nombre de personnes diabétiques la solution de monitoring et de suivi de leur pathologie la plus performante et précise du marché. Ensemble, nous sommes convaincus que l’amélioration de l’observance demeure le dernier obstacle à lever pour permettre aux patients de vivre dans les meilleures conditions possibles avec cette maladie chronique“.

Le capteur intelligent enregistre la dose utilisée lorsqu'une personne utilise un stylo SoloStar pour administrer de l'insuline. Cette information peut être combinée avec les taux de glycémie enregistrés par la plateforme de surveillance numérique de Sanofi, qui comprend actuellement le lecteur de glycémie MyStar DoseCoach® et l'application pour smartphone My Dose Coach™. Ainsi, les patients pourront plus facilement suivre leur utilisation de l'insuline, leur mode de vie, leur régime alimentaire et l'exercice physique contribuent aux changements de leur glycémie. La plateforme DoseCoach peut également suggérer des ajustements à la dose d'insuline, dans le cadre d'un algorithme de titrage recommandé par leur médecin.

"Ce partenariat permettra d'apporter des changements significatifs en offrant une expérience de connexion à des millions de personnes diabétiques qui utilisent l'insuline ", a déclaré Chris Boulton, Directeur des Soins Intégrés - Soins Primaires, Sanofi. "Il complète notre portefeuille et contribue à construire un écosystème connecté qui offre, aux personnes atteintes de diabète et à leurs médecins, une vue d'ensemble à long terme de la prise en charge du diabète, créant ainsi des opportunités pour améliorer l'autogestion des patients entre les visites ".

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 54 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

