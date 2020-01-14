ZEDRA Group与Corsair Capital宣布完成交易

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--公司、基金和“积极-财富”服务方面的全球专家ZEDRA Group (“ZEDRA”)与专注于金融和商业服务行业的领先私募股权公司之一Corsair Capital LLC (“Corsair”)今天宣布，Corsair对ZEDRA Group多数股权的投资已成功完成。该交易于2018年11月28日首次公布，已获得所有相关监管部门的批准。

继交易完成后，Bart Deconinck已被任命为集团执行董事长。Bart Deconinck是一位经验丰富的行业人士，此前曾担任Intertrust的首席执行官，并且是Vistra的创始人，后于四年前联合创立了Zedra。此外，Zedra Group前公司基金和法务部总监Ivo Hemelraad将担任集团首席执行官一职。

ZEDRA为其客户（包括高净值个人及其家庭、大中型公司、资产管理公司及其投资者）提供定制化、高品质、多样化的主动财富解决方案。ZEDRA的全方位服务旨在保全和保护客户资产的真实价值，并帮助客户实现增长和扩张。

Corsair Capital董事总经理Raja Hadji-Touma和Derrick Estes表示：“ZEDRA是一家拥有无与伦比能力的独特公司，我们很高兴完成这项令人兴奋的投资。我们期待与Bart Deconinck领导的有抱负的管理团队合作，他们在该行业建立领先公司方面拥有经过验证的业绩记录。我们相信，我们在投资和金融服务方面的专长，以及我们带来的无与伦比的全球网络，将有助于支持ZEDRA持续快速地增长。”

过去12个月里，ZEDRA进行了多项重要收购，已打造出一个覆盖亚洲、大洋洲、美洲和欧洲13个司法管辖区16个办公网络的已扩展的平台，拥有570多名员工。随着公司继续整合这些收购，ZEDRA将更有能力继续为客户（包括高净值个人及其家庭、国际公司、机构投资者和企业家）打造和提供定制化的信托、企业和基金服务解决方案。

集团执行董事长Bart Deconinck补充道：“今天标志着ZEDRA远大增长计划下一阶段的开始。凭借Corsair的资源和专长，以及ZEDRA在该领域的丰富经验，我们期待迎来一个快速增长的时期，并扩大我们为客户提供的服务范围。过去一年，我们进行的重大收购扩大了我们在瑞士、北欧国家、开曼群岛和英国海外司法管辖区的业务范围，为ZEDRA大家庭带来了更多的客户和员工。”

在其“积极-财富”的统一宗旨下，ZEDRA为拥有多元化投资的家庭提供管理广泛资产的单一联络点，包括管理他们所要求的任何相关结构，例如他们的企业风险投资、单一家族理财办公室或各家族成员的私人基金等。

Ivo Hemelraad评论道：“我们很高兴完成这项交易，并开始与Corsair Capital的合作。他们对ZEDRA的发展以及对我们员工的承诺和支持，是ZEDRA进一步提升产品和行业地位过程中令人振奋的一步。”

编者注

https://www.zedra.com/boilerplate/

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