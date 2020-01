Le groupe ZEDRA et Corsair Capital annoncent la clôture de leur transaction

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le groupe ZEDRA (« ZEDRA »), groupe indépendant, actif dans la gestion de fonds et services fiduciaires destinés aux entreprises et particuliers fortunés et Corsair Capital LLC (« Corsair »), un private equity majeur axé sur les services financiers et commerciaux, ont annoncé aujourd’hui avoir clôturé avec succès l’investissement majoritaire de Corsair dans le groupe ZEDRA. La transaction, annoncée pour la première fois le 28 novembre 2018, a été approuvée par toutes les autorités réglementaires.

À la suite de la clôture de la transaction, Bart Deconinck, personnalité très expérimentée de l’industrie qui a précédemment été CEO d’Intertrust et fondateur de Vistra avant de créer conjointement Zedra il y a quatre ans, a été nommé président exécutif du groupe. Par ailleurs, Ivo Hemelraad, directeur corporate & fund deZedrajusqu’à maintenant , assumera le rôle de CEO du groupe.

ZEDRA fournit des solutions personnalisées et diversifiées dans le domaine du patrimoine actif aussi bienà des petites ou/et grandes entreprises qu’à des particuliers fortunés, à des gestionnaires d’actifs ou encore investisseurs divers. La gamme complète des services de ZEDRA est destinée à préserver et protéger la valeur réelle des actifs de ses clients et leur apporter un soutien à leurs croissance et expansion.

Raja Hadji-Touma et Derrick Estes, directeurs généraux chez Corsair Capital, ont déclaré: « ZEDRA est une entreprise unique qui possède des capacités inégalées, et nous nous réjouissons d’avoir clôturé ce remarquable investissement. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec une équipe ambitieuse, dirigée par Bart Deconinck, qui a mené avec succès dans le passé des sociétés leaders dans le secteur. Nous pensons que notre expertise en matière de services d’investissement et financiers, sous-tendue par notre réseau mondial inégalé que nous mettons à contribution, servira à appuyer la croissance rapide de ZEDRA. »

Au cours des 12 derniers mois, ZEDRA a effectué un certain nombre d’acquisitions importantes, créant un groupe élargi de plus de 570 collaborateurs répartis s dans 16 bureaux couvrant 13 juridictions en Asie, Océanie, les Amériques et en Europe. Par le biais de ces acquisitions, ZEDRA s’est construit une position stratégique pour fournir des solutions sur mesure à ses clients, particuliers fortunés, entreprises internationales,investisseurs institutionnels ou encore entrepreneurs.

Bart Deconinck, président exécutif du groupe, a ajouté: « Aujourd’hui marque le début de l’étape suivante du programme de croissance ambitieux de ZEDRA. Stimulés par la combinaison entre les ressources et l’expertise de Corsair, associée à l’ expérience de ZEDRA dans ce secteur, nous sommes stratégiquement positionnés pour une croissance et expansion rapides de la gamme de services que nous offrons à nos clients. Les acquisitions importantes que nous avons réalisées au cours de l’année dernière ont d’ores et déjà élargi notre présence en Suisse, les pays nordiques, Cayman et les juridictions britanniques offshore, apportant des clients et un personnel supplémentaires au sein de la famille ZEDRA. »

Sous l’appellation « Active-Weath » ZEDRA fournit un point de contact unique pour l’administration d’un vaste éventail d’actifs à l’intention des familles fortunées qui ont des investissements diversifiés, y compris l’administration des structures permanentes qu’ils requièrent pour leurs opérations d’investissement, de family office ou de gestion defonds privés .Ivo Hemelraad a ajouté: « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette transaction et de commencer notre partenariat avec Corsair Capital. Son engagement et soutien à l’égard de la croissance de ZEDRA et de ses employés constituent une étape cruciale pour ZEDRA qui s’applique à renforcer davantage son offre et position dans l’industrie. »

