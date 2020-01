L’authentification mobile sécurisée IPification est disponible pour les abonnés de 3 Hong Kong

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Benefit Vantage Limited, le développeur de la solution d’authentification mobile sans faille IPification, et l’opérateur de téléphonie mobile de premier plan 3 Hong Kong, sont fiers d’annoncer le lancement de la solution d’authentification mobile IPification.

Tirant pleinement parti des capacités de réseau de 3 Hong Kong, IPification permet un enregistrement et une identification rapides et faciles de l’utilisateur, ainsi qu’une vérification qui n’exige qu’une interaction minimale de ce dernier. L’authentification peut désormais être activée d’un seul «tap», ou s’exécuter entièrement en arrière-plan, ce qui permet une vérification zéro tap.

«L’intégration de notre solution au réseau mobile de 3 Hong Kong et la fourniture au marché de Hong Kong de la meilleure technologie d’authentification mobile représentent une étape importante pour notre Société, a déclaré Harry Cheung, fondateur et président d’IPification. Grâce aux applications IPification de streaming vidéo et de musique, les banques, les détaillants en ligne, les sociétés de jeux et autres fournisseurs de services en ligne actifs à Hong Kong bénéficient des avantages d’une solution d’authentification capable de fournir simultanément une sécurité haut de gamme, la protection de la vie privée, et une expérience utilisateur exceptionnelle.»

«Hong Kong est heureux d’être le premier opérateur de téléphonie mobile à Hong Kong à mettre sur le marché IPification, une solution conforme aux critères Mobile Connect de la GSMA, a déclaré Kenny Koo, directeur général et PDG de Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited. Dès que les fournisseurs d’applications et de services auront adopté cette solution d’authentification basée sur le réseau, les clients de 3 Hong Kong bénéficieront d’une authentification hautement sécurisée, de la validation de leur identité et de leurs paiements, d’une connexion anonymisée et d’un accès sans faille aux services à partir de tous leurs appareils connectés, le tout avec un minimum d’interaction.»

«Quant aux entreprises, notre nouvelle solution nous permettra également de leur offrir, quel que soit leur secteur, une expérience de transactions en ligne mieux sécurisées, mieux protégées et plus pratiques.»

De leur côté, les fournisseurs de services peuvent tirer parti de la technologie d’IPification pour augmenter le nombre d’inscriptions, améliorer l’expérience de connexion – ce qui favorisera la rétention – et accroître l’activité et la fidélité des utilisateurs. IPification offre également une protection maximale contre les activités frauduleuses, en particulier celles liées au changement d’appareil et aux attaques par échange de cartes SIM.

Avec l’avancée de l’internet des objets (IdO) et l’arrivée de la 5G, les habitants de Hong Kong compteront plus que jamais sur leurs appareils mobiles et sur leurs applications. En collaboration avec 3 Hong Kong, IPification est déterminée à créer une expérience internet mobile parfaitement fiable et sécurisée, afin de soutenir l’utilisation croissante de ces technologies et la transformation de Hong Kong en une ville intelligente.

