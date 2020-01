Biolog-id LLC et le centre de transfusion de l’Iowa (USA) LifeServe mettent en place un partenariat pour la gestion des stocks de produits sanguins

PARIS & ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Biolog-id LLC, leader mondial dans les solutions de santé connectée pour les produits sanguins et autres produits de santé sensibles, annonce que le centre de transfusion LifeServe, premier fournisseur en produits sanguins dans l’Iowa, le Nebraska et le Dakota du Sud, va déployer la solution Biolog-connect® de Biolog-id dans sa chaîne d’approvisionnement des établissements de soins.

La solution Biolog-connect® offre une visibilité en temps réel sur la localisation et les mouvements des produits sanguins. Elle fournit les données capitales qui permettent d’éliminer, de façon exhaustive, les erreurs d’administration, en s’assurant que le bon produit est administré au bon patient, et de vérifier la qualité du produit en garantissant ses conditions de transport et de stockage. Cette innovation permet aussi de générer des économies en améliorant la gestion des stocks, en réduisant fortement les pertes et en optimisant le parcours du produit jusqu’au patient. Ainsi, les patients, les donneurs et le personnel de LifeServe pourront exploiter les données générées par la solution au travers d’une chaîne d’approvisionnement numérique.

« Le centre de transfusion LifeServe est le partenaire idéal pour Biolog-id. Ses dirigeants aspirent au changement et à l’innovation, et sont constamment à la recherche de nouveaux moyens technologiques pour réduire les coûts, accroître la qualité et améliorer les résultats thérapeutiques », déclare Patrick Conway, Directeur des ventes de Biolog-id LLC. « La solution unique de Biolog-id associe matériel, logiciel, consommable et analyse des données, et constitue un excellent moyen d’obtenir les résultats escomptés. »

« Notre partenariat avec Biolog-id LLC nous permet de continuer à innover et à nous développer pour répondre à l’évolution des besoins des patients, des hôpitaux et des donneurs. Il nous permet également de garantir la durabilité de notre approvisionnement en produits sanguins », souligne Stacy Sime, PDG du centre de transfusion LifeServe. « En nous fournissant des informations précieuses en temps réel sur le stock de produits sanguins et leur localisation, l’écosystème technologique que nous déployons offre une valeur ajoutée à notre organisation, nos hôpitaux et aux patients qui reçoivent une transfusion. »

« Il est essentiel de transformer les processus en matière de santé pour atteindre de meilleurs niveaux d’efficience et obtenir ainsi des résultats positifs dans ce secteur », estime Troy L. Hilsenroth, Directeur général de Biolog-id LLC. « Notre objectif est de favoriser cette évolution afin de fournir à tous des produits et services efficaces et fiables qui répondent aux normes de qualité les plus strictes et qui ont la capacité de s’adapter aux utilisations futures. »

Biolog-id LLC a à cœur d’établir une nouvelle norme relative à la manière dont les produits de santé sont distribués, conservés, utilisés et suivis.

A propos de Biolog-id

Biolog-id a conçu une solution intelligente et brevetée, pour la gestion et la traçabilité des produits de santé sensibles au sein de la chaîne d’approvisionnement hospitalière afin de garantir la distribution du donneur jusqu’au patient. Présent en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et dans la région Asie-Pacifique, Biolog-id compte plus de 100 collaborateurs à travers le monde. Les effectifs devraient doubler d’ici trois ans. La solution Biolog-connect® est protégée par plus de 100 brevets internationaux. Biolog-id est la propriété de son fondateur et des Fonds Xerys. www.biolog-id.com

À propos du centre de transfusion LifeServe

LifeServe est un centre communautaire de transfusion sanguine à but non lucratif qui répond aux besoins des hôpitaux locaux et des patients depuis 1963. Comptant parmi l’un des 15 principaux centres de transfusion sanguine des États-Unis, LifeServe Blood Center est l’unique fournisseur en sang et en produits sanguins de plus de 120 hôpitaux situés dans l’Iowa, le Nebraska et le Dakota du Sud. LifeServe s’efforce de proposer un service de qualité aux donneurs de sang et un approvisionnement en produits sanguins sécurisé et fiable aux hôpitaux et aux patients. www.lifeservebloodcenter.org