Luxoft與LG電子將成立合資企業，以在汽車領域提供數位、消費等級體驗

LG電子和Luxoft在2020年1月7日舉行的合資協議簽署儀式，（左起）Heewon Choi（LG電子軟體業務專案管理部門副總裁），Jonggyu Kim（Zenith總裁兼LG電子資深副總裁），I.P. Park（LG電子科技長）（右起）Markus Kissendorfer（Luxoft汽車銷售資深副總裁），Vildan Hasanbegovic（Luxoft汽車合作部總監），Mikhail Bykov（Luxoft汽車解決方案資深副總裁）（照片：美國商業資訊）

LG電子和Luxoft在2020年1月7日舉行的合資協議簽署儀式，（左起）Heewon Choi（LG電子軟體業務專案管理部門副總裁），Jonggyu Kim（Zenith總裁兼LG電子資深副總裁），I.P. Park（LG電子科技長）（右起）Markus Kissendorfer（Luxoft汽車銷售資深副總裁），Vildan Hasanbegovic（Luxoft汽車合作部總監），Mikhail Bykov（Luxoft汽車解決方案資深副總裁）（照片：美國商業資訊）

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE:DXC)旗下公司Luxoft和LG電子(LG)今天宣佈，雙方將成立汽車合資企業，以webOS Auto平臺為基礎，推進生產就緒的數位座艙、車載資訊娛樂、後座娛樂系統(RSE)和叫車系統的部署。

該合資企業將結合業界最具創新性的汽車軟體工程提供商之一，與科技和家庭娛樂領域的全球一流創新者。

DXC Technology執行副總裁兼Luxoft總裁和執行長Dmitry Loschinin表示：「新成立的合資企業將增強Luxoft以開放式平臺為基礎來設計、開發和部署大規模數位座艙和聯網出行解決方案的能力。LG和Luxoft的綜合優勢將帶來巨大的綜效，以促進汽車製造商及其主要合作夥伴部署數位、消費等級體驗平臺webOS Auto。」

Luxoft將貢獻其全球交付網路和工程規模交付組織，以領導webOS Auto平臺在汽車的生產就緒系統中的部署。

LG電子總裁兼科技長I.P. Park博士表示：「合資企業建立在兩家公司之間長期成功合作的基礎上，它將為下一代客戶體驗帶來巨大的綜效。Luxoft的能力與其全球交付網路執行力的結合，將加快webOS Auto在生產就緒系統中的部署。」

汽車製造商及其主要合作夥伴、車隊營運商和共享出行服務提供者已經可以將webOS Auto部署到大規模的大量生產系統，包括：

數位座艙系統；

滿足傳統需求的後座娛樂系統(RSE)；

帶有叫車模式的後座娛樂系統(RSE)；以及

用於叫車系統的車艙和中控台。

預計合資企業將於2020年第一季開始運作。該交易尚需獲得監管部門的批准和達成其他特定成交條件。

關於webOS Auto

webOS Auto是開放的合作平臺，也是用於共享和智慧出行的理想平臺。webOS Auto提供各種特性和功能，並整合所有基本元素，例如多媒體處理、多顯示器控制、連線性和安全性，可為乘客和駕駛人提供更好的舒適性和便利性。

2018年8月31日，Luxoft與LG宣佈建立合作夥伴關係，以幫助創建下一代WebOS，這是將其能力和生態系統擴展到汽車、機器人和智慧家居垂直市場的策略的一部分。兩家公司在CES 2019上展示了自動駕駛和聯網出行的前瞻性願景，以創建用於共享和智慧出行的開放平臺webOS Auto，將webOS的能力和生態系統擴展至汽車市場。

Luxoft將參加CES®2020

歡迎在CES期間造訪Luxoft，親身體驗以webOS Auto平臺為基礎的Luxoft HALO，並體驗共享和智慧出行的未來；攤位號碼：拉斯維加斯世貿會議中心Tech East館北大廳6928號。

關於Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家數位策略和軟體工程公司，致力於為全球客戶提供推動業務變革的訂製型科技解決方案。Luxoft透過其策略、諮詢和工程服務，運用科技促成業務轉型、提升客戶體驗並提高營運效率。Luxoft融合卓越的工程技術和深厚的產業知識，專精於汽車、金融服務、旅行和接待、醫療保健、生命科學、媒體和電信。欲瞭解更多資訊，請造訪www.luxoft.com。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時將IT現代化、資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。經過數十年的創新推動，DXC得到全球最大型企業的信任，他們部署我們的企業科技堆疊以創造更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解DXC故事以及我們對人員、客戶和操作執行的關注，請造訪www.dxc.technology。

關於前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿中不與歷史事實直接相關和完全相關的所有陳述均為「前瞻性陳述」。這些陳述代表DXC的意圖、計畫、期望和信念，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出DXC的控制範圍，因此不保證能夠實現此類陳述中所述的結果。許多因素會造成實際結果與此類前瞻性陳述中有關上文所述的交易結果出現本質偏差，包括不可預見的負債、未來的資本支出、無法實現預期的綜效、營收流失、延遲或業務中斷。如要查看可能造成DXC實際業務成果與相關前瞻性陳述產生實質性偏差之風險因素的書面說明，請參考DXC在截至2019年3月31日之財務年度年報中Form 10-K的「風險因素」章節、DXC 的2019年6月30日至2019年9月30日Form 10-Q季報，以及隨後向SEC遞交的任何更新資訊。除非法律要求，否則DXC和Luxoft均無打算或義務出於後續活動或其他原因而更新這些前瞻性陳述。

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